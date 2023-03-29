Müge Anlı canlı yayında küplere bindi "Geceliğiniz 60 bin TL mi?" TikTok'ta tanıştığı adamı fabrikatör sanan Hülya Öztürk...
Müge Anlı 29 Mart canlı yayınında küplere bindi... 29 yaşında, bir erkek çocuk annesi olan Hülya Öztürk, Müge Anlı'nın 29 Mart canlı yayınına katıldı. TikTok'ta tanıştığı ve kendisini fabrikatör olarak tanıtan adama parasını kaptırdığını, dolandırıldığını söyleyen Hülya Öztürk, Anlı ve ekibinden yardım istedi. İddiaların odağındaki isim bir süre sonra canlı yayına bağlanıp kendini akılalmaz bir şekilde savununca Müge Anlı fena çıkıştı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert, 29 Mart canlı yayınında ilginç bir olaya daha sahne oldu. Müge Anlı, TikTok'ta kendisini fabrikatör olarak tanıtan bir adama 60 bin TL para kaptıran Hülya Öztürk'ü konuk etti.
Ruhsal olarak boşlukta olduğu bir dönemde aşk ararken dolandırıldığını söyleyen Hülya Hanım mağdur olduğunu vurgulayıp Müge Anlı'dan yardım istedi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ilginç bir olaya daha sahne oldu. TikTok'ta kendisini fabrikatör olarak tanıtan bir adam tarafından dolandırıldığını söyleyen Hülya Hanım'ı ağırlayan Müge Anlı, "Tanıştığı ilk gün adam 2 bin lira istemiş, Hülya Hanım da vermiş. Onun ardından da kredileri çekmiş. Sonra tabii harç bitti, yapı paydos" dedi.
Yaşadıklarının şokunu atlatamayan Hülya Hanım, "Benim 10 yaşında bir çocuğum var. Kredi çektim. Ben krediyi mi ödeyeyim, ev kirasını mı? Paramı geri istiyorum" dedi. Adamın evli olduğunu ve dolandırıldığını öğrendiğinde yaşadığı zor süreci anlatan Hülya Hanım, "24 saatte 1 öğün yemek yiyorum. O da iş yerinde verilen yemek. Oğlum, evde kuru ekmek yiyor." diyerek Müge Anlı'dan yardım istedi.
İDDİALARIN ODAĞINDAKİ İSİM CANLI YAYINDA
İddiaların odağındaki isim bir süre sonra canlı yayına bağlandı. Dolandırıcı şahıs, Hülya Hanım'ın hangi amaçla para verdiğini anlatmadığını söyledi. Bunun üzerine Müge Anlı, "Sen anlat hangi amaçla para verdi?" diye sorunca olanlar oldu. Stüdyo bir anda gerildi.