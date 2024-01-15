Müge Anlı'da Mehmet Ali Özdemir olayında yeni gelişme! Araçtan çıkan çarpıcı detay! Eve neden sıva yaptılar? Eşi kayıplara karıştı

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İNTİHAR NOTU BULUNDU

Anlı, Mehmet Ali Özdermir'in aracının içerisinde bir Kur'an-ı Kerim, İncil, Tverat ve sahibi belli olmayan bir mont bulunduğunu ifade ederek, "Bu kitaplar incelendiğinde İncil'in içerisinde veda notunu andıran bir mektup görüldü. Bu nota ilk baktıklarında Mehmet Ali'nin yazısı olmadığı ortaya çıkıyor. Birisi Mehmet Ali Özdemir intihar etti süsü vermeye çalışıyor. Oldukça enteresan. Bu notta bir veda havası var" dedi.