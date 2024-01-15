SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Galerileri

Müge Anlı'da Mehmet Ali Özdemir olayında yeni gelişme! Araçtan çıkan çarpıcı detay! Eve neden sıva yaptılar? Eşi kayıplara karıştı

ATV'nin merakla izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıplar aranmaya devam ediyor. Günler önce Hatay'dan kaybolan Mehmet Ali Özdemir'in kaybı Müge Anlı'ya konu oldu. Hatay Antakya'da şüpheli şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Ali Özdemir'in ailesi kayıp ihbarıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Mehmet Ali'nin kaybına ilişkin tüm şüpheler eşi Meryem'in üzerine çevrilirken, Meryem programa gelmeyi reddederek adeta kayıplara karıştı. Öte yandan Anlı, olaya ilişkin çarpıcı bir gelişmeyi canlı yayında duyurdu. Mehmet Ali Özdemir olayında son durum ne? Cinayeti eşi mi işledi? Evi neden sıvadılar? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 12:29 Güncelleme 15 Ocak 2024, 12:39
Müge Anlı’da Mehmet Ali Özdemir olayında yeni gelişme! Araçtan çıkan çarpıcı detay! Eve neden sıva yaptılar? Eşi kayıplara karıştı 1

Müge Anlı'da Mehmet Ali Özdemir'imn kaybı işlenmeye devam ediyor. 41 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir, ile ilgili çarpıcı gelişmeleri Müge Anlı canlı yayında açıkladı.

Müge Anlı’da Mehmet Ali Özdemir olayında yeni gelişme! Araçtan çıkan çarpıcı detay! Eve neden sıva yaptılar? Eşi kayıplara karıştı 2

İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER

Anlı, Mehmet Ali'nin eşi Meryem ve annesinin programa yorulduklarını gerçekçe göstererek çıkmayı reddettiğini söyledi. Meryem ve annesi adeta izlerini kaybettirdiler.

Müge Anlı’da Mehmet Ali Özdemir olayında yeni gelişme! Araçtan çıkan çarpıcı detay! Eve neden sıva yaptılar? Eşi kayıplara karıştı 3

İNTİHAR NOTU BULUNDU
Anlı, Mehmet Ali Özdermir'in aracının içerisinde bir Kur'an-ı Kerim, İncil, Tverat ve sahibi belli olmayan bir mont bulunduğunu ifade ederek, "Bu kitaplar incelendiğinde İncil'in içerisinde veda notunu andıran bir mektup görüldü. Bu nota ilk baktıklarında Mehmet Ali'nin yazısı olmadığı ortaya çıkıyor. Birisi Mehmet Ali Özdemir intihar etti süsü vermeye çalışıyor. Oldukça enteresan. Bu notta bir veda havası var" dedi.

SON DAKİKA