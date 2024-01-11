Öldüğünden endişe ediliyordu bulundu! Eski sevgilisi hakkında dedikleri şoke etti! Müge Anlı'dan tepki: Olmaz kızım olmaz!

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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıplar aranmaya cinayetler aydınlatılmaya devam ediliyor. Son olarak Buse Nur Acar'ın annesi Selma Hanım kaybolan kızını aramak için Müge Anlı Stüdyolarına geldi. Kızının sevgilisinin yanından kaybolduğunu söyleyen acılı anne kızının hayatından endişe duyduğunu dile getirdi. Kızının 11 gündür kayıp olduğunu söyleyen anne, "Buse ya öldürüldü ya da alıkondu. İçimde kızımın hayatta olmadığına dair bir his var. Kızım hayatta olsa bana ulaşırdı. 35 yaşında 2 çocuk babası bir insanla birlikte olarak 20 yaşında kendini ziyan etti. 35 yaşındaki adam kızıma bir ev tuttu. İmam nikahlı olarak yaşıyorlardı." dedi.