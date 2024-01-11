Öldüğünden endişe ediliyordu bulundu! Eski sevgilisi hakkında dedikleri şoke etti! Müge Anlı'dan tepki: Olmaz kızım olmaz!

20 yaşındaki Buse Nur Acar'ı aramak için annesi Selma Hanım soluğu Müge Anlı'da aldı. Acılı anne kızıyla en son 31 Aralık'ta konuştuğunu söyleyerek, "Buse ya öldürüldü ya da alıkondu. İçimde kızımın hayatta olmadığına dair bir his var. Kızım hayatta olsa bana ulaşırdı. 35 yaşında bir insanla birlikte olarak 20 yaşında kendini ziyan etti" dedi. Müge Anlı ekibine ulaşan bir adam, "Buse 2 gün önce Eskişehir'de bizim yanımızda çalışmaya başladı. Telefonunu istediğimizde olmadığını söyledi" dedi. Programın bugünkü bölümünde Buse, Müge Anlı stüdyosuna geldi. Eskişehir'de kendisine hayat kurduğunu söyleyen Buse'nin eski sevgilisi hakkında dedikleri ağızları açık bıraktı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıplar aranmaya cinayetler aydınlatılmaya devam ediliyor. Son olarak Buse Nur Acar'ın annesi Selma Hanım kaybolan kızını aramak için Müge Anlı Stüdyolarına geldi. Kızının sevgilisinin yanından kaybolduğunu söyleyen acılı anne kızının hayatından endişe duyduğunu dile getirdi. Kızının 11 gündür kayıp olduğunu söyleyen anne, "Buse ya öldürüldü ya da alıkondu. İçimde kızımın hayatta olmadığına dair bir his var. Kızım hayatta olsa bana ulaşırdı. 35 yaşında 2 çocuk babası bir insanla birlikte olarak 20 yaşında kendini ziyan etti. 35 yaşındaki adam kızıma bir ev tuttu. İmam nikahlı olarak yaşıyorlardı." dedi.
"KISKANÇLIK YÜZÜNDEN KAVGA ETTİK"
Acılı anne, Buse Nur'a ulaşamayınca 35 yaşındaki imam nikahlı eşi Mesut'u aradığını onun da 'biz eğlenmeye gittik kıskançlık yüzünden kavga ettik ve eve gittik sonrasında Buse bana seni haketmiyorum dedi ve evden çıktık otobüse bindirdim. Teyzesine gitti' dediğini söyledi.
BUSE BULUNDU
Kayıp olayının işlenmesinden dakikalar sonra Müge Anlı ekibine ulaşan bir adam, "Buse 2 gün önce Eskişehir'de bizim yanımızda çalışmaya başladı. Telefonunu istediğimizde olmadığını söyledi" dedi.