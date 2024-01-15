Her anı acı dolu | 40 günlükken esirgeme yurduna bırakılmıştı: 27 yıllık sır Esra Erol'da çözüldü! Anne-kız herkesi gözyaşlarına boğdu

ATV'de izleyici ile buluşan Esra Erol'da programında bugün filmleri aratmayan bir olay yaşandı.Esra Erol'da bu hafta Arzu Emine Demirbaş'ın konusu ele alındı. Programa katılan Demirbaş, hiç görmediği annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Ünlü sunucu ve ekibi, kısa sürede 27 yıllık sırrı aydınlattı. Canlı yayında buluşan anne-kız herkesi gözyaşlarına boğdu. İşte Esra Erol'da programına damga vuran o anlar!
ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.
40 GÜNLÜKKEN YURDA BIRAKILMIŞTI
27 yaşında ki Arzu Emine Demirbaş, hiç görmediği annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.
Henüz 40 günlükken Trabzon'da çocuk esirgeme kurumunda evlatlık edilen Emine, büyüten aile ile mutlu bir hayatı olduğunu ifade etti.