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Haberler Televizyon Ortaya çıktı! Kitapta MACİDE HAMİLE kalıyor! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu rekor kırdı! İşte Gecenin Ucunda dizisinde olacaklar...

Ortaya çıktı! Kitapta MACİDE HAMİLE kalıyor! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu rekor kırdı! İşte Gecenin Ucunda dizisinde olacaklar...

Gecenin Ucunda dizisi ekranlara gelmeye başladığı ilk andan itibaren büyük ilgi gördü. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin başrolünde yer aldığı dizi Peride Celal'in kitabından uyarlandı. Bu nedenle dizinin hayranları kitapta olanları oldukça merak etti. İşte kitaba göre dizide olacaklar ve konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
17.10.2022 22:02 - Son Güncelleme: 17.10.2022 22:03
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu yeni dizisiyle rekor kırdı! Ortaya çıktı! Kitapta MACİDE HAMİLE kalıyor! İşte Gecenin Ucunda dizisinde olacaklar...

Gecenin Uvcunda dizisi ekranlara gelmeye başladığı ilk andan itibaren reyting rekorları kırıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu yeni dizisiyle rekor kırdı! Ortaya çıktı! Kitapta MACİDE HAMİLE kalıyor! İşte Gecenin Ucunda dizisinde olacaklar...

Daha önce Fatih Harbiye isimli dizide yer alan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti o dizide tanışmış ve evlenmişti.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu yeni dizisiyle rekor kırdı! Ortaya çıktı! Kitapta MACİDE HAMİLE kalıyor! İşte Gecenin Ucunda dizisinde olacaklar...

Şimdi ise Gecenin Ucunda isimli dizide yeniden başrolü paylaşarak büyük beğeni topladılar. Diznin hayranları büyük bir ilgiyle dizinin yayınlandığı Çarşamba gününü bekliyor.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu yeni dizisiyle rekor kırdı! Ortaya çıktı! Kitapta MACİDE HAMİLE kalıyor! İşte Gecenin Ucunda dizisinde olacaklar...

Dizi hakkında sabrısızlanan binlerce kişi ise dizinin uyarlandığı Peride Celal'in aynı isimli kitabını araştırmaya başladı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu yeni dizisiyle rekor kırdı! Ortaya çıktı! Kitapta MACİDE HAMİLE kalıyor! İşte Gecenin Ucunda dizisinde olacaklar...

PERİDE CELAL GECENİN UCUNDA KİTABNDA NELER OLUYOR?

Kitapta Kazım Işık Macide'ye aşık olur ev evlenmek ister. Başka bir kadın oldğunu duyan Neriman hemen bunu kaldıramaz ve denize açılarak intihar eder.

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