Müge Anlı'da itiraf! Nezen Germiyen cinayetinin ardından Lütfiye Gündüz kaybında ortaya çıkan Ramazan Özcan detayı şoke etti

Müge Anlı'da itiraf! Lütfiye Gündüz kaybında Nezen Germiyen cinayetinden sonra Ramazan Özcan detayı ortaya çıktı herkes şoke oldu! Müge Anlı'da bugün, (17 Mayıs 2021 Pazartesi) sıcak gelişmeler yaşandı. 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün kaybıyla 13 yaşında vahşice katledilen Nezen Germiyen cinayeti arasındaki bağlantının ardından Müge Anlı'da bir şaşırtan gelişme daha yaşandı. Boşandığı eşi Duran Özdemir ve 20 yaş küçük sevgilisi Nurullah Koçyiğit'in adının geçtiği kayıp olayının Ahmet Taşkın'a bağlanması konuya farklı bir boyut kazandrırken, o isim bugün canlı yayında itirafta bulundu. Diğer yandan Lütfiye Taşkın kaybında adı geçen Ramazan Özcan'ın yıllar önce kaybolan Şehnaz Kahraman ile arasındaki bağlantı da Müge Anlı'da ortaya çıktı. İşte 17 Mayıs Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar...

17.05.2021 15:38 - Son Güncelleme: 17.05.2021 17:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





