Müge Anlı'da itiraf! Nezen Germiyen cinayetinin ardından Lütfiye Gündüz kaybında ortaya çıkan Ramazan Özcan detayı şoke etti
Müge Anlı'da itiraf! Lütfiye Gündüz kaybında Nezen Germiyen cinayetinden sonra Ramazan Özcan detayı ortaya çıktı herkes şoke oldu! Müge Anlı'da bugün, (17 Mayıs 2021 Pazartesi) sıcak gelişmeler yaşandı. 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün kaybıyla 13 yaşında vahşice katledilen Nezen Germiyen cinayeti arasındaki bağlantının ardından Müge Anlı'da bir şaşırtan gelişme daha yaşandı. Boşandığı eşi Duran Özdemir ve 20 yaş küçük sevgilisi Nurullah Koçyiğit'in adının geçtiği kayıp olayının Ahmet Taşkın'a bağlanması konuya farklı bir boyut kazandrırken, o isim bugün canlı yayında itirafta bulundu. Diğer yandan Lütfiye Taşkın kaybında adı geçen Ramazan Özcan'ın yıllar önce kaybolan Şehnaz Kahraman ile arasındaki bağlantı da Müge Anlı'da ortaya çıktı. İşte 17 Mayıs Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar...
Müge Anlı'da itiraf! Nezen Germiyen cinayetinin ardından Lütfiye Gündüz kaybında ortaya çıkan Ramazan Özcan detayı şoke etti! atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; cezaevinde Nezen Germiyen'i öldürdüğünü itiraf eden Ahmet Taşkın'ın cezaevi arkadaşı açıklamalarıyla gündeme damga vururken yıllar önce işlenen bir cinayet ve bir kayıpla ilgili yeni bağlantı ortaya çıktı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 8 yıl önce ortadan kaybolan Lütfiye Gündüz olayı araştırılmaya devam ederken kaybın Nezen Gündüz cinayetiyle bağlantılı olabileceği iddiası gündeme gelmişti.
Nezen Germiyen cinayetinde çarpıcı iddia! ''Bir cahillik yaptım, Nezen'i öldürdüm''
2013 yılında henüz 13 yaşındayken öldürülen Nezen Germiyen cinayetiyle, 8 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolan 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı arasındaki bağlantı araştırılmaya devam edildi. Hem Nezen Germiyen'in hem Lütfiye Gündüz'ün üzerlerinden para kazanılan kişiler tarafından öldürüldüğü iddia edildi.
Lütfiye Gündüz'ün 8 yıl önce esrarengiz şekilde kaybolmadan önce son olarak boşandığı eşi Duran Özdemir ve sevgilisi olduğu öne sürülen 28 yaşındaki Nurullah Koçyiğit ile görüştüğü tespit edildi. Ancak her iki olayda Ahmet Taşkın'ın isminin de geçtiği ortaya çıktı.
İtirafta bulunmak için neden bu kadar bekledi?