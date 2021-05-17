Milyoner'de Betül'e sorulan 'Hangisi Türkiye'den geçmez' sorusu izleyenleri ikiye böldü
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı ve Atv ekranlarında yayınlanan ve milyonların severek takip ettiği Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu akşam heyecan zirvedeydi. Yarışmaya Afyon'dan katılan Betül'ün hikayesi ise izleyenlerin yüreklerini burktu. Serebral Palsisi hastalığı olan Betül, yaşama azmi ve başarılarıyla herkesi çok etkiledi. 250 bin TL'lik soruya kadar da gelmeyi başarab Betül'e sorulan 'Hangisi Türkiye'den geçmez' sorusu izleyenleri ikiye böldü. İşte Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında yaşananlar ve 'Hangisi Türkiye'den geçmez' sorusunun cevabı...
17.05.2021 01:46
- Son Güncelleme: 17.05.2021 01:56