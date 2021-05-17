Bir Zamanlar Çukurova’ya yeni oyuncu müjdesi! Güzel isim tüm dengeleri değiştirecek! Alaşağı edecek…

ATV'nin Perşembe akşamları ilgiyle izlenen uzun soluklu dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya yeni oyuncu müjdesi izleyicileri oldukça heyecanlandırdı ve detaylar hemen araştırılmaya başlandı. Yakın zamanda sezon finali yapacak olan ve daha sonra güz döneminde dördüncü sezonu ile yeniden ekranlara dönecek olan dizide neler yaşanacak. Güzel isim tüm dengeleri değiştirecek, Alaşağı edecek. Bir Zamanlar Çukurova'ya katılan güzel oyuncu ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.