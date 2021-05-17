Bir Zamanlar Çukurova’ya yeni oyuncu müjdesi! Güzel isim tüm dengeleri değiştirecek! Alaşağı edecek…
ATV'nin Perşembe akşamları ilgiyle izlenen uzun soluklu dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya yeni oyuncu müjdesi izleyicileri oldukça heyecanlandırdı ve detaylar hemen araştırılmaya başlandı. Yakın zamanda sezon finali yapacak olan ve daha sonra güz döneminde dördüncü sezonu ile yeniden ekranlara dönecek olan dizide neler yaşanacak. Güzel isim tüm dengeleri değiştirecek, Alaşağı edecek. Bir Zamanlar Çukurova'ya katılan güzel oyuncu ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
ATV'nin Perşembe akşamları ilgiyle izlenen uzun soluklu dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya yeni oyuncu müjdesi izleyicileri oldukça heyecanlandırdı ve detaylar hemen araştırılmaya başlandı. Yakın zamanda sezon finali yapacak olan ve daha sonra güz döneminde dördüncü sezonu ile yeniden ekranlara dönecek olan dizide neler yaşanacak. Güzel isim tüm dengeleri değiştirecek, Alaşağı edecek. Bir Zamanlar Çukurova'ya katılan güzel oyuncu ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
ATV'nin üç sezondur izlenme rekorları kıran dizisi dördüncü sezonuyla da ekrana gelecek. Güçlü oyuncu kadrosuna yeni isim ekleyerek daha da güçlenen Bir Zamanlar Çukurova'ya hangi oyuncu dahil oldu? Son zamanlarda Demir, Züleyha, Fikret, Ümit etrafından dönen konuya yeni eklenen ismin ne gibi değişiklikler yaratacağı merak konusu. Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel ve başarılı ismi ortalığı karıştırmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar…
İLAYDA ÇEVİK BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KADROSUNDA!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre: 100. bölümde sezon finali yapacak olan atv'nin reyting rekortmeni "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin kadrosuna yeni bir kadın oyuncunun katılacağı biliniyordu. Melike İpek Yalova'nın veda ettiği proje için İlayda Çevik'le anlaşıldığı ortaya çıktı. Çevik, Tims&B'nin büyük ilgiyle izlenen dizisinin kadrosuna sürpriz bir karakterle renk katacak.