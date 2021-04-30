Müge Anlı'da itiraf! 2013 yılındaki cinayetiyle ilgili şok bağlantı! Ahmet Taşkın, Lütfiye Gündüz ile Nezen Germiyen'in katili mi?
Müge Anlı'da itiraf! 2013 yılındaki Nezen Germiyen cinayetiyle ilgili bağlantının ortaya çıkmasıyla Müge Anlı 30 Nisan Cuma canlı yayınında ilginç anla yaşandı. Nevşehir'de 8 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolan Lütfiye Gündüz ile 2013 yılında Müge Anlı'da işlenen Nezen Germiyen cinayeti arasındaki bağlantı izleyenleri hayrete düşürdü. İki konuda da Ahmet Taşkın'ın isminin geçmesi de oldukça dikkat çekiciydi. Ahmet Taşkın, Lütfiye Gündüz ile Nezen Germiyen'in katili mi? Lütfiye Gündüz'ün başına ne geldi? İşte Atv canlı yayınında ortaya çıkan şoke edici detaylar...
30 Nisan Müge Anlı canlı yayınında şoke eden anlar yaşandı. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Lütfiye Gündüz'ün başına ne geldi?
Müge Anlı 30 Nisan Cuma canlı yayını ilginç anlara sahne oldu. Nevşehir'de 8 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolan Lütfiye Gündüz ile 2013 yılında Müge Anlı'da işlenen Nezen Germiyen cinayeti arasındaki bağlantı izleyenleri hayrete düşürdü. İki konuda da Ahmet Taşkın'ın isminin geçmesi dikkat çekti.
Nezen Germiyen cinayetiyle ilgili çarpıcı iddia...
LÜTFİYE GÜNDÜZ OLAYINDA ŞOK BAĞLANTI!
Lütfiye Gündüz'ün kaybından eski eşi Duran Özdemir ile sevgilisi olduğu iddia edilen Nurullah Koçiyiğit sorumlu tutuluyordu. 4 çocuk annesi Gündüz'ü para karşılıında başka erkeklerle birlikte olmaya zorladıkları konuşulan Koçyiğt ve Özdemir korkunç iddiayı her seferinde yalanladı.
Nurullah Koçyiğit neden yalan söyledi?
ÖNCE İNKAR SONRA İTİRAF!
Gündüz'ün arkadaşı Nevzat Hamurcu, Özdemir'in kendisine "Lütfiye'yi öldürüp mavi varilin içine koyarak Kızılırmak'a attılar" dediğini söyledi. İddiaları yalanlayan Özdemir, Nurullah Koçyiğit'i işaret ederek Lütfiye Hanım'ın kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi tarafından sürekli şiddet gördüğünü öne sürdü. Lütfiye Gündüz'ün kendisine araba aldığını inkar eden Nurullah bugünkü yayında: " Bana araba aldı" itirafında bulundu.