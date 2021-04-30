Kırmızı Oda hikayesi ile yürekleri dağlayacak! Güzel oyuncu yeniden ekranlarda! Kendine hayran bırakacak…

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda Cuma akşamları ekrana geliyor ve farklı karakterlerin hayat hikayeleri ilgiyle izleniyor. Güçlü oyuncu kadrosuna yeni isimleri ekleyen diziye konuk oyuncular da dahil oluyor. Uzun zamandır televizyonlardan uzak olan güzel oyuncu yeniden ekranlarda ve kendine yine hayran bırakacak. Başarılı oyunculuğu ve Kırmızı Oda hikayesi ile yürekleri dağlayacak. Kırmızı Oda yeni bölümünde yer alacak olan ünlü oyuncunun kim olduğu ve hangi karaktere hayat vereceği merak konusu oldu. İşte detaylar…