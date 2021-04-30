RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Kırmızı Oda hikayesi ile yürekleri dağlayacak! Güzel oyuncu yeniden ekranlarda! Kendine hayran bırakacak…

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda Cuma akşamları ekrana geliyor ve farklı karakterlerin hayat hikayeleri ilgiyle izleniyor. Güçlü oyuncu kadrosuna yeni isimleri ekleyen diziye konuk oyuncular da dahil oluyor. Uzun zamandır televizyonlardan uzak olan güzel oyuncu yeniden ekranlarda ve kendine yine hayran bırakacak. Başarılı oyunculuğu ve Kırmızı Oda hikayesi ile yürekleri dağlayacak. Kırmızı Oda yeni bölümünde yer alacak olan ünlü oyuncunun kim olduğu ve hangi karaktere hayat vereceği merak konusu oldu. İşte detaylar…

30.04.2021 19:10 - Son Güncelleme: 30.04.2021 19:10
Kırmızı Oda hikayesi ile yürekleri dağlayacak! Güzel oyuncu yeniden ekranlarda! Kendine hayran bırakacak…

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda Cuma akşamları ekrana geliyor ve farklı karakterlerin hayat hikayeleri ilgiyle izleniyor. Güçlü oyuncu kadrosuna yeni isimleri ekleyen diziye konuk oyuncular da dahil oluyor. Uzun zamandır televizyonlardan uzak olan güzel oyuncu yeniden ekranlarda ve kendine yine hayran bırakacak. Başarılı oyunculuğu ve Kırmızı Oda hikayesi ile yürekleri dağlayacak. Kırmızı Oda yeni bölümünde yer alacak olan ünlü oyuncunun kim olduğu ve hangi karaktere hayat vereceği merak konusu oldu. İşte detaylar…

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Kırmızı Oda hikayesi ile yürekleri dağlayacak! Güzel oyuncu yeniden ekranlarda! Kendine hayran bırakacak…

Kırmızı Oda bu akşam TV8 ekranlarında olacak ve heyecan dolu sahneleriyle ilgiyle izlenecek. Zaman zaman dizi kadrosuna katılan konuk oyuncular hayat hikayeleri ile merak uyandırıyor ve izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Kırmızı Oda'ya yeni katılan bir oyuncu uzun zamandır ekranlarda yoktu ve dönüşü ile büyük ses getirecek. Daha önce pek çok dizi projesinde rol olan başarılı oyuncu Kırmızı Oda dizisinde fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. İşte konuya dair tüm detaylar…

Kırmızı Oda hikayesi ile yürekleri dağlayacak! Güzel oyuncu yeniden ekranlarda! Kendine hayran bırakacak…

MELİSA ASLI PAMUK KIRMIZI ODA DİZİSİNE KATILDI!

Yeni Hayat isimli Kanal D dizisinde sonra bir süre dinlenen oyuncu, şimdi Kırmızı Oda'da hayranlarını büyülemeye geliyor.

Kırmızı Oda hikayesi ile yürekleri dağlayacak! Güzel oyuncu yeniden ekranlarda! Kendine hayran bırakacak…

Yüreğini dağlayan aşk acısının çaresini arayan Mitra Şerifi (Melisa Aslı Pamuk), İran'ın önde gelen ailelerinden birine mensup babası ile Türk annesinin yollarının kesişmesiyle başlayan sırlarla dolu hikayesini Doktor Hanım'la paylaşır.

Kırmızı Oda hikayesi ile yürekleri dağlayacak! Güzel oyuncu yeniden ekranlarda! Kendine hayran bırakacak…

MİTRA ŞERİFİ KİMDİR?

İranlı bir baba ve Türk bir annenin kızı olan Mitra'nın hayatı; Tahran, Berlin, Paris ve İstanbul dörtgeninde geçmiştir. Felsefe eğitimi alırken aynı zamanda konservatuvara devam eden Mitra, pek çok özelliğinin yanında profesyonel olarak kanun çalmaktadır.