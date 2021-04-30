Kadir'in zor kararı! Kardeşlerim 11. yeni bölümde neler olacak? 'Asiye'yi okuldan attırmak için yapılan sinsi plan!'
Kadir'in zor kararı! Kardeşlerim 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Kadrosunda Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin 11. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Kadir, Ömer'i hapisten kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalırken, Harika ise Asiye'yi okuldan attırmak için sinsi bir plan yapıyor. İşte kısa sürede reyting rekorları kıran Atv dizisi Kardeşlerim 11. bölümde yaşanacaklar...
30.04.2021 14:23
- Son Güncelleme: 30.04.2021 14:47
KADİR'İN ZOR KARARI!
Atv'nninn duygu yüklü dizisi Kardeşlerim 11. bölüm fragmanları heyecanın dozunu arttırdı.1. ve 2. fragmanın ardından izleyiciler Kardeşlerim 11. bölümde neler olacağını bir hayli merak ediyor. İşte oyuncu kadrosu ve konusuyla ekran başına kilitleyen kardeşlerin yaşam mücadelesini anlatan sevilen dizide bu hafta yaşanacaklar...