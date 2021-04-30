Kadir'in zor kararı! Kardeşlerim 11. yeni bölümde neler olacak? 'Asiye'yi okuldan attırmak için yapılan sinsi plan!'

KADİR'İN ZOR KARARI!

Atv'nninn duygu yüklü dizisi Kardeşlerim 11. bölüm fragmanları heyecanın dozunu arttırdı.1. ve 2. fragmanın ardından izleyiciler Kardeşlerim 11. bölümde neler olacağını bir hayli merak ediyor. İşte oyuncu kadrosu ve konusuyla ekran başına kilitleyen kardeşlerin yaşam mücadelesini anlatan sevilen dizide bu hafta yaşanacaklar...