Müge Anlı’da ikinci Zeynep Ergül vakası! Kafatası radyocu Mehmet Karahan’a mı ait? Canlı yayında tüyler ürperten Fatma Karadağ ihbarı!

Manisa'da yaşayan Mehmet Karahan, 4 yıl önce şüpheli bir şekilde kayboldu. O günden bu yana kayıp olarak aranan kardeşi Mehmet Karahan ile ilgili 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvuran Fatma Karadağ, canlı yayında yaptığı açıklamalarla başta Müge Anlı olmak üzere ekran karşısındakileri de şaşırttı.