Müge Anlı'da ikinci Zeynep Ergül vakası! Kafatası radyocu Mehmet Karahan'a mı ait? Canlı yayında tüyler ürperten Fatma Karadağ ihbarı!
Müge Anlı'da ikinci Zeynep Ergül vakası! Bulunan kafatası radyocu Mehmet Karahan'a mı ait? Canlı yayına katılan ve eski sevgilisinin, erkek kardeşi Mehmet Karahan'ı öldürdüğünü hatta kokmasın diye her gün yıkadığını ve parfüm sıktığını ileri süren Fatma Karadağ hakkında şoke eden ihbarlar, Atv canlı yayını izleyicileri ve Müge Anlı'nın aklına Palu ailesi olayında canl yayına katılan Zeynep Ergül'ü getirdi. 2017 yılında birlikte olduğu kişi tarafından kardeşinin dövülerek öldürüldüğünü, cesetle günlerce aynı evde kaldığını iddia eden Fatma Karadağ hakkında çarpıcı iddialar ve 'DJ Gezgin' lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın sır kaybında yaşanan son dakika gelişmeleri 20 Ekim 2021 Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına işte böyle yansıdı...
MÜGE ANLI'DA İKİNCİ ZEYNEP ERGÜL VAKASI!
Canlı yayında tüyler ürperten Fatma Karadağ ihbarı! Kafatası radyocu Mehmet Karahan'a mı ait? İşte 20 Ekim 2021 Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...
Manisa'da yaşayan Mehmet Karahan, 4 yıl önce şüpheli bir şekilde kayboldu. O günden bu yana kayıp olarak aranan kardeşi Mehmet Karahan ile ilgili 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvuran Fatma Karadağ, canlı yayında yaptığı açıklamalarla başta Müge Anlı olmak üzere ekran karşısındakileri de şaşırttı.
Bugün Müge Anlı'ya ihbarda bulunan izleyiciler, Fatma Karadağ ile ilgili soru işareti bırakan açıklamalarda bulundu. 4 çocuğu olan Fatma Karadağ'ın evliyken Cemal'le kaçtığı resmi nikahlı eşinin de üzüntüden öldüğü söylendi. Fatma Karadağ'ın kızı Rukiye de iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. Rukiye, bu cinayette annesinin de parmağı olduğunu ve annesinin dolandırıcı olduğunu söyledi.
KAFATASI MEHMET KARAHAN'A MI AİT?
Fatma Karadağ'ın açıklamaları ardından flaş bir gelişme yaşandı. Programa bağlanan tanıklardan biri Mehmet Karahan'ın bulunduğu bölgede bir kafatası bulunduğunu bildirdi. Kafatasının Mehmet Karahan'a ait olma ihtimali üzerinde duran yetkililer, olayın çözülmesi için harekete geçti.
"KADINLARIN İÇECEĞİNE UYKU HAPI ATIP ŞANTAJ YAPIYORDU"
İsmini vermek istemeyen bir başka görgü tanığı da Fatma'yla hastanede tanıştıklarını, Cemal Durmaz'ın hastanedeki banyo görüntüleriyle kadınlara şantaj yaptığını iddia etti. Söz konusu iddialara göre, Cemal Durmaz ve Fatma Karadağ birlikte hareket ederek birçok kişiyi dolandırdı.