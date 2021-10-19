Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yine ekran başına kilitleyecek! Züleyha ile Hakan yüzleşmeye gidiyor, şimdi neler olacak?
Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yine ekran başına kilitleyecek! Züleyha ile Hülya yüzleşmeye gidiyor, peki Çukurova'da şimdi neler olacak? 21 Ekim Perşembe akşamı 20.00'de Bir Zamanlar Çukurova 109. bölümüyle Atv ekranında olacak. Reyting rekrotmeni dizinin yeni bölümünde neler olacağı mera ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yine ekran başına kilitleyecek! İşte Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...
19.10.2021 12:46
- Son Güncelleme: 19.10.2021 12:46
ZÜLEYHA İLE HÜLYA YÜZLEŞMEYE GİDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yine ekran başına kilitleyecek! Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! 'Bir Zamanlar Çukurova' 21 Ekim Perşembe akşamı 20.00'de 108'inci bölümüyle Atv ekranında olacak.