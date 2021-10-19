Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yine ekran başına kilitleyecek! Züleyha ile Hakan yüzleşmeye gidiyor, şimdi neler olacak?

ZÜLEYHA İLE HÜLYA YÜZLEŞMEYE GİDİYOR

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yine ekran başına kilitleyecek! Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! 'Bir Zamanlar Çukurova' 21 Ekim Perşembe akşamı 20.00'de 108'inci bölümüyle Atv ekranında olacak.