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Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yine ekran başına kilitleyecek! Züleyha ile Hakan yüzleşmeye gidiyor, şimdi neler olacak?

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yine ekran başına kilitleyecek! Züleyha ile Hülya yüzleşmeye gidiyor, peki Çukurova'da şimdi neler olacak? 21 Ekim Perşembe akşamı 20.00'de Bir Zamanlar Çukurova 109. bölümüyle Atv ekranında olacak. Reyting rekrotmeni dizinin yeni bölümünde neler olacağı mera ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yine ekran başına kilitleyecek! İşte Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...

19.10.2021 12:46 - Son Güncelleme: 19.10.2021 12:46
Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yine ekran başına kilitleyecek! Züleyha ile Hülya gidiyor, şimdi neler olacak?

ZÜLEYHA İLE HÜLYA YÜZLEŞMEYE GİDİYOR

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yine ekran başına kilitleyecek! Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! 'Bir Zamanlar Çukurova' 21 Ekim Perşembe akşamı 20.00'de 108'inci bölümüyle Atv ekranında olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yine ekran başına kilitleyecek! Züleyha ile Hülya gidiyor, şimdi neler olacak?

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yine ekran başına kilitleyecek! Züleyha ile Hülya gidiyor, şimdi neler olacak?

ZÜLEYHA, HÜLYA İLE YÜZLEŞMEYE HAKAN'LA BERABER GİDİYOR

Demir'in Hülya'ya yazdığı mektubu okuyan Züleyha, Ayten'in söylediklerinin doğru olduğunu anlar ve Hülya ile yüzleşmek için İzmir'e gitmeye karar verir.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yine ekran başına kilitleyecek! Züleyha ile Hülya gidiyor, şimdi neler olacak?

Hakan bunu duyunca tedirgin olup Züleyha'ya mani olmaya çalışır. Züleyha'nın vazgeçmeyeceğini anlayan Hakan, onunla birlikte İzmir'e doğru yola koyulur. Fikret ise Züleyha'nın İzmir'e Hakan'la birlikte gittiğini öğrenince küplere biner.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yine ekran başına kilitleyecek! Züleyha ile Hülya gidiyor, şimdi neler olacak?

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