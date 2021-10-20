Selim Bey'in isyanı! "Dini nikahlı eşim, eski karımın yanına kaçtı!" dedi Esra Erol'dan yardım istedi eski eş bakın neler söyledi

Selim Bey, Yeşim Yıldız ile Gülsüm Erkol'un tanışmasını da şöyle anlattı: "Eski eşim benim bulunduğum yere taşındı. Çocuğumuz Arda benim yanımda kalıyordu, ondan ayrı kalmak istemediğini dile getirdi. Çocuklarla ilgilenirken eski eşim ve dini nikahlı eşim arkadaş oldular. Benim resmi nikahlı eşimden olan çocuklarımdan biri, Gülsüm'e anne diye hitap ediyor ve onunla kalmak istiyor"