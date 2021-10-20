Selim Bey'in isyanı! "Dini nikahlı eşim, eski karımın yanına kaçtı!" dedi Esra Erol'dan yardım istedi eski eş bakın neler söyledi
Esra Erol'da programına başvuran Selim Bey, dini nikahlı eşi Gülsün Erkol'un mayıs ayında evi terk ettiğini belirterek yardım istedi. Gülsün Hanım'ın ilk olarak kadın sığınma evine oradan da eski eşi Yeşim Yıldız'ın yanına gittiğini belirten Selim Bey, "Resmi nikahımız olmadığı için çocuklar onun soyadını taşıyor. Gelsin çocukları üzerime versin" diyerek isyan etti. Canlı yayına bağlanan Yeşim Hanım ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Selim Bey, Gülsün Erkol'un ilk olarak geçen yıl kadın sığınma evine gittiğini ve daha sonra eve döndüğünü söyledi. İlk eşi Yeşil Yıldız'dan iki çocuğu olduğunu dile getiren Selim Bey, dini nikahlı eşi Gülsün Hanım'dan da iki çocuğu olduğunu belirtti.
Selim Bey, Yeşim Yıldız ile Gülsüm Erkol'un tanışmasını da şöyle anlattı: "Eski eşim benim bulunduğum yere taşındı. Çocuğumuz Arda benim yanımda kalıyordu, ondan ayrı kalmak istemediğini dile getirdi. Çocuklarla ilgilenirken eski eşim ve dini nikahlı eşim arkadaş oldular. Benim resmi nikahlı eşimden olan çocuklarımdan biri, Gülsüm'e anne diye hitap ediyor ve onunla kalmak istiyor"
'HAKKIMDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU'
Eşi Gülsün Erkol'un Mayıs ayında ise çocukları yanına alarak evden ayrıldığını dile getiren Selim Bey, şöyle konuştu: "Jandarmaya giderek 'Çocuklara şiddet uyguluyor' diye benim hakkımda suç duyurusunda bulundu. Ancak 26 Haziran'da çocukları bana bıraktı"
Çocuklarının annelerinin soyadını taşıdığını dile getiren Selim Bey, bunun nedenini şöyle açıkladı: "Resmi nikahımız olmadığı için çocuklar onun soyadını taşıyor. İkimizin de ikinci evliliği ve onun boşanması üç yıl sürdü. Çocuklarımı kendi üzerime almak istiyorum. Gelsin çocukları üzerime versin"
ESKİ EŞ CANLI YAYINA BAĞLANDI!
Canlı yayına bağlanan Yeşim Hanım ise "Kadın sığınma evinden telefon etti, yanına gelebilir miyim dedi. Ben de yardımcı olmak istedim. Evini tuttum, yardımcı olmaya çalıştım. Ancak kendisi rahat durmadı. Tanımadığı kişilerle konuşmaya başladı. Daha sonra benim eşimin uzak akrabası Tayfun Topçu ile kaçtı. O günden sonra görüşmedik" dedi.