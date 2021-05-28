Müge Anlı'da tarihe geçen olaylarda en dikkat çeken isimler arasındaydı Zeynep Ergül! TAPE kayıtları ortaya çıktı meğer...

2008 yılından bu yana ATV ekranlarının vazgeçilmez programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert pek çok cinayet, cinsel istismar olayına tanıklık etti. Kimileri çözüldü, kimileri ise hala muallakta... Müge Anlı'da tarihe geçen olaylar arasında en dikkat çeken isimler arasındaydı Zeynep Ergül! Gaziantep'te kendisinden 3 yıldır haber alınamayan emlakçıyı öldürdükleri iddiasıyla 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017 yılının Şubat ayında kaybolan Mehmet Muharrem Elbay'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından hepsi akraba olan 6 şüpheli gözaltına almıştı. Sanıkların, Elbay'ı zorla araca bindirip, bağ evine götürerek burada senet imzalattırdıktan sonra öldürdükleri ileri sürülen iddianamede, ATV'de yayımlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programına da katılan Zeynep Ergül'ün TAPE kayıtlarına da yer verildi.

28.05.2021 15:42 - Son Güncelleme: 28.05.2021 16:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





