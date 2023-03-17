Müge Anlı'da ibretlik yasak aşk! Ortalık karıştı Çiğdem ve Aslı arasında mekik dokuyan İlhan İletmiş çileden çıkardı: "Senin erkek olarak bir duruşun yok mu?"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dikkat çeken bir konu ele alındı. Evli ve 3 çocuk babası İlhan İletmiş'ten 52 gün haber alamayan yakınları, onun; evli ve 4 çocuk annesi iş arkadaşı Aslı Kızılkaya tarafından kaçırıldığını iddia etti.