Müge Anlı'da 'hamileyim' itirafı ortalığı karıştırdı! İlhan İletmiş'in karısı Çiğdem ve yasak aşkı Aslı yüzleşti stüdyo gerildi: "55 günlük zevk için..."
Müge Anlı'da 'hamileyim' itirafı ortalığı karıştırdı! İlhan İletmiş'in karısı Çiğdem ve yasak aşkı Aslı yüzleşti stüdyo gerildi. 22 Ocak gününden bu yana kayıp olan İlhan İletmiş'i Müge Anlı buldu. Gaziosmanpaşa'da kaybolan İlhan İletmiş'in, yasak aşk yaşadığı 4 çocuklu Aslı Hanım tarafından kaçırıldığı iddia ediliyordu. İlhan İletmiş, yasak aşkı Aslı ile ATV canlı yayınına katıldı. Müge Anlıstüdyosunda karşı karşıya gelen taraflar kozlarını paylaşırken İlhan İletmiş'in eşi Çiğdem İletmiş hamile olduğunu itiraf etti ardından stüdyo gerildi.
"55 GÜNLÜK ZEVK İÇİN YUVAMI BIRAKMAM"
Müge Anlı'da 'hamileyim' itirafı ortalığı karıştırdı! İlhan İletmiş'in karısı Çiğdem ve yasak aşkı Aslı yüzleşti stüdyo gerildi.
22 Ocak'tan bu yana kayıp olan İlhan İletmiş olayın 15 Mart canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı. 3 çocuk babası İlhan ve onu kaçırdığı iddia edilen 4 çocuk annesi Aslı bulundu.
Yayına bağlanan İlhan İletmiş ailesiyle yüzleşti onların bu tavırlarından kaçtığını, eşinden ayrılıp Aslı'yla evleneceğini söyledi. Canlı yayında şaşkınlık geçiren aile karşı tarafı suçladı.
İşte tüm yaşananlar...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dikkat çeken bir konu ele alındı. Evli ve 3 çocuk babası İlhan İletmiş'ten 52 gün haber alamayan yakınları, onun; evli ve 4 çocuk annesi iş arkadaşı Aslı Kızılkaya tarafından kaçırıldığını iddia etti.