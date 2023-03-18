Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YALI ÇAPKINI 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Ferit yüzüğü de attı, kendini de...
Yalı Çapkını 25. bölüm yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi her Cuma izleyicisiyle buluşuyor.
18.03.2023 09:33 - Son Güncelleme: 18.03.2023 09:33
Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Her hafta Cuma günü ekrana gelen dizinin son bölümünde Korhan'lar arasında gerginlikler had safhaya çıktı. Seyran ile Ferit'in arası da tam düzeldi derken Pelin ve annesi işleri karıştırdı. Peki yeni bölümde neler olacak? Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Ferit'in ciddiye almadığı Zerrin Korhan'ları ilerleyen bölümlerde resmen tehdit edecek. Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanının Salı günü yayınlanması bekleniyor. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizde eklenecektir.