Müge Anlı'da 'hamileyim' itirafı ortalığı karıştırdı! İlhan İletmiş'in karısı Çiğdem ve yasak aşkı Aslı yüzleşti stüdyo gerildi. 22 Ocak gününden bu yana kayıp olan İlhan İletmiş'i Müge Anlı buldu. Gaziosmanpaşa'da kaybolan İlhan İletmiş'in, yasak aşk yaşadığı 4 çocuklu Aslı Hanım tarafından kaçırıldığı iddia ediliyordu. İlhan İletmiş, yasak aşkı Aslı ile ATV canlı yayınına katıldı. Müge Anlıstüdyosunda karşı karşıya gelen taraflar kozlarını paylaşırken İlhan İletmiş'in eşi Çiğdem İletmiş hamile olduğunu itiraf etti ardından stüdyo gerildi.