Müge Anlı'da Birgül Memiş'in eski eşiyle ilgili şok eden iddia! 30 Kasım 2018, Cuma

Müge Anlı'da bugün herkesi hayrete düşüren bir olay yaşandı. İstanbul Sultangazi’de yaşayan 24 yaşındaki Birgül Memiş, eski eşinin 4 yaşındaki oğlunu kendisine göstermediği iddiasıyla Müge Anlı’ya başvurdu. 30 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Birgül Hanım'ın eski eşi Faruk Bey'in anlattıklarına karşılık, Hasan Bey'in anlattıkları stüdyoda gergin dakikalara neden oldu. Birgül Hanım'ın birlikte yaşadığı Hasan Bey, Faruk Bey'in Birgül Memiş'ten uygunsuz fotoğraflar istediğini ve bunun karşılığında çocuğunun fotoğrafını göstereceğini söylediğini anlattı. İşte 30 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...