Sen Anlat Karadeniz 32. bölümden kareler | Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm
Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünde heyecan dorukta! Sen Anlat Karadeniz 32. yeni bölümde Nefes ve Tahir'in en mutlu gününe gölge düşecek. Vedat'ın adamlarının Fatih'i vurması Saniye Hanım için bardağı taşıran son damla olacak. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde, uzun süredir Kaleliler ile kanlı bıçaklı olan Cemil, Nazar'ın Vedat tarafından uğradığı şiddeti öğrenince Vedat'ı öldürmeye kararlıdır. Ancak bu durum Fatih'in hayatını tehlikeye atacak. Evlatlarının hayatını tehlikeye atan kişinin sorumlusu olarak Nefes'i gören Saniye Hanım Nefes'e öfke dolu sözler kullanacak. İşte Sen Anlat Karadeniz 32. bölümden kareler...
28 Kasım 2018 Çarşamba, 21:40:41 Güncelleme: 21:53:58
DİĞER GALERİLER