Sen Anlat Karadeniz 32. bölümden kareler | Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm

Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünde heyecan dorukta! Sen Anlat Karadeniz 32. yeni bölümde Nefes ve Tahir'in en mutlu gününe gölge düşecek. Vedat'ın adamlarının Fatih'i vurması Saniye Hanım için bardağı taşıran son damla olacak. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde, uzun süredir Kaleliler ile kanlı bıçaklı olan Cemil, Nazar'ın Vedat tarafından uğradığı şiddeti öğrenince Vedat'ı öldürmeye kararlıdır. Ancak bu durum Fatih'in hayatını tehlikeye atacak. Evlatlarının hayatını tehlikeye atan kişinin sorumlusu olarak Nefes'i gören Saniye Hanım Nefes'e öfke dolu sözler kullanacak. İşte Sen Anlat Karadeniz 32. bölümden kareler...

28 Kasım 2018 Çarşamba, 21:40:41 Güncelleme: 21:53:58
Sen Anlat Karadeniz 32. bölümden kareler | Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm
Sen Anlat Karadeniz 32. bölümden kareler | Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm

Fatih'in vurulması Saniye için bardağı taşıran son damla olur.

Sen Anlat Karadeniz 32. bölümden kareler | Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm

Saniye tarafından evden kovulan Nefes duyduklarını sineye çekecek mi?

Sen Anlat Karadeniz 32. bölümden kareler | Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm

Yoksa Nefes için gördüğü güzel düşten uyanma zamanı mı geldi?

Sen Anlat Karadeniz 32. bölümden kareler | Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm

Vedat'ın Nazar'a yaptıklarını öğrenen Cemil hesap soruyor. Eline silahı alıp Vedat'ın karşısına çıkan Cemil, Vedat'ı öldürmeye kararlıdır.

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