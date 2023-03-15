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Müge Anlı'da 4 çocuklu Aslı tarafından kaçırıldığı iddia edilen İlhan İletmiş bulundu Olay bildiğiniz gibi değil "İki aşık aklımız karışık"

22 Ocak gününden bu yana kayıp olan İlhan İletmiş olayın, 15 Mart canlı yayınında bir son dakika gelişmesi yaşandı... Gaziosmanpaşa'da kaybolan İlhan İletmiş'in, yasak aşk yaşadığı 4 çocuklu Aslı Hanım tarafından kaçırıldığı iddia ediliyordu. 15 Mart Müge Anlı Atv canlı yayınında İlhan İletmiş ortaya çıktı. Anlattıkları herkesi şaşırtırken, stüdyo bir anda karıştı. İşte detaylar...

15.03.2023 12:31 - Son Güncelleme: 15.03.2023 12:31
Müge Anlı’da 4 çocuklu Aslı tarafından kaçırıldığı iddia edilen İlhan İletmiş bulundu Olay bildiğiniz gibi değil İki aşık aklımız karışık

22 Ocak'tan bu yana kayıp olan İlhan İletmiş olayın 15 Mart canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı. 3 çocuk babası İlhan ve onu kaçırdığı iddia edilen 4 çocuk annesi Aslı bulundu.

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Müge Anlı’da 4 çocuklu Aslı tarafından kaçırıldığı iddia edilen İlhan İletmiş bulundu Olay bildiğiniz gibi değil İki aşık aklımız karışık

Yayına bağlanan İlhan İletmiş ailesiyle yüzleşti onların bu tavırlarından kaçtığını, eşinden ayrılıp Aslı'yla evleneceğini söyledi. Canlı yayında şaşkınlık geçiren aile karşı tarafı suçladı.

İşte tüm yaşananlar...

Müge Anlı’da 4 çocuklu Aslı tarafından kaçırıldığı iddia edilen İlhan İletmiş bulundu Olay bildiğiniz gibi değil İki aşık aklımız karışık

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dikkat çeken bir konu ele alındı. Evli ve 3 çocuk babası İlhan İletmiş'ten 52 gün haber alamayan yakınları, onun; evli ve 4 çocuk annesi iş arkadaşı Aslı Kızılkaya tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Müge Anlı’da 4 çocuklu Aslı tarafından kaçırıldığı iddia edilen İlhan İletmiş bulundu Olay bildiğiniz gibi değil İki aşık aklımız karışık

Birinin 3 çocuğu, diğerinin ise 4 çocuğu olduğuna dikkat çeken Müge Anlı, "Arkalarında 7 çocuğu bırakıp ortadan gittiler" dedi. Melek Hanım, Müge Anlı'nın sözleri üzerine olayın ayrıntılarını aktardı.

Müge Anlı’da 4 çocuklu Aslı tarafından kaçırıldığı iddia edilen İlhan İletmiş bulundu Olay bildiğiniz gibi değil İki aşık aklımız karışık

ARKALARINDA 7 ÇOCUK BIRAKIP KAYIPLARA KARIŞTILAR

Melek Hanım yaptığı açıklamada "İlhan, Aslı'yı aldı; İstanbul'a bizim eve getirdi. Ama kadın sürekli onu baskı altında tutuyordu. Ayrılmak istediğini söyledi. Ama kadın onu kaçırdı. Evine geri dönemiyor. Aslı, İlhan'ı serbest bıraksın" ifadelerini kullandı. Ağabey'inin babasıyla konuştuğunu ve "Baba beni kurtar. Ne dersen yapacağım" dediğini söyleyen Merve Hanım, İlhan Bey'in Aslı Hanım'a "Seni istemiyorum. Ailemin yanına gitmek istiyorum" dediğini de öne sürdü.

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