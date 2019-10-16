Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında İzmir'de işlenen cinayetin detayları kan dondurdu. 67 yaşındaki Gülümser Bulut, 16 Ağustos günü esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu ve 18 Ağustos'ta evindeki çekyatın altında kefenlenmiş bir şekilde ölü halde bulundu. Müge Anlı son dakika bilgilerini Atv canlı yayınında paylaştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanan Volkan Kırlı anlattıklarıyla herkesi şoke etti. Gülümser Bulut cinayeti 1999 yılında İzmir'de işlenen cinayetle aynıydı ve 19 yıl önce işlenen cinayetin katil zanlısının ise Gülümser Bulut'un akrabası tespit edildi. İşte Müge Anlı'daki kan donduran Gülümser Bulut cinayeti!
Müge Anlı son dakika: Gülümser Bulut ciyanetinde kan donduran detay! Çekyatın içinde kefenlenmiş olarak bulundu!16.10.2019 13:12
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