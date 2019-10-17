Müge Anlı'da Gülümser Bulut cinayeti son dakika gelişmesi! Tüyler ürperten cinayetin katil zanlısı seri katil mi? 17.10.2019 13:41

Müge Anlı'daki Gülümser Bulut cinayetinin detayları kan dondurmaya devam ediyor. Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda yaşanan sıcak gelişmeler herkesi dehşete düşürdü. Müge Anlı'nın araştırdığı Gülümser Bulut cinayeti 16 Ağustos 2018 tarihinde İzmir'de yaşandı. 67 yaşındaki Gülümser Bulut, İzmir'deki evinde çekyatın içerisinde kefenlenmiş bir şekilde kızı Hatice Ayhan ve akrabası Hacer Uy tarafından bulundu. Hatice Ayhan, annesi Gülümser Bulut cinayeti hakkında Müge Anlı canlı yayınına çıkarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gülümser Bulut'un katili bir seri katil mi? Gülümser Bulut'u son gören kişi olduğu düşünülen Yunus Kahraman'ın daha önce 2 cinayet işlediği ortaya çıktı. Üstelik İzmir'de yaşanan Nilgün Karlı cinayetinin, Gülümser Bulut cinayetiyle benzerliği şok etkisi yarattı. İşte 17 Ekim Müge Anlı son dakika Gülümser Bulut gelişmesi!