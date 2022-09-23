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Haberler Televizyon Müge Anlı'da gözyaşlarına boğuldu! "Madem köle Isaura'ymış ben de azad ediyorum" dedi Necati - Emine Erçetin'in 40 yıllık evliliği bitti

Müge Anlı'da gözyaşlarına boğuldu! "Madem köle Isaura'ymış ben de azad ediyorum" dedi Necati - Emine Erçetin'in 40 yıllık evliliği bitti

Müge Anlı'da gözyaşlarına boğuldu. "Madem köle Isaura'ymış ben de azad ediyorum" dedi Necati - Emine Erçetin'in 40 yıllık evliliği Atv canlı yayınında bitti. 90 gündür göremediği 40 yıllık eşi Necati Erçetin için Müge Anlı'dan yardım isteyen Emine Erçetin'in eşine 'geri dön' çağrısı hüsranla son buldu. Eşinin eve dönmek istememesinin ardından bugün Müge Anlı canlı yayınında Emine Erçetin gözyaşlarına boğularak "Madem beni istemiyor ben de onu sitemiyorum artık." dedi.

23.09.2022 11:05 - Son Güncelleme: 23.09.2022 11:09
Müge Anlı’da gözyaşlarına boğuldu: Madem köle Isaura’ymış ben de azad ediyorum dedi Necati - Emine Erçetin’in 40 yıllık evliliği bitti

Müge Anlı'da gözyaşlarına boğuldu! "Madem köle Isaura'ymış ben de azad ediyorum" dedi Necati - Emine Erçetin'in 40 yıllık evliliği işte böyle bitti...

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Müge Anlı’da gözyaşlarına boğuldu: Madem köle Isaura’ymış ben de azad ediyorum dedi Necati - Emine Erçetin’in 40 yıllık evliliği bitti

"KARIM EVDE 'KÖLE ISAURA' GİBİ ÇALIŞTIRDI"

Müge Anlı'da bir garip olay! "Karım evde 'Köle Isaura' gibi çalıştırdı" diyen Necati Erçetin ile 40 yıllık eşi Emine Erçetin'in arasında geçen diyaloglar gündeme bomba gibi düştü.

Müge Anlı’da gözyaşlarına boğuldu: Madem köle Isaura’ymış ben de azad ediyorum dedi Necati - Emine Erçetin’in 40 yıllık evliliği bitti

90 gündür göremediği 40 yıllık eşi Necati Erçetin için Müge Anlı'dan yardım isteyen Emine Erçetin gündeme bomba gibi düştü.

Müge Anlı'da "Karım evde 'Köle Isaura' gibi çalıştırdı" diyen Necati Erçetin'den olay cümleler - Video

Müge Anlı’da gözyaşlarına boğuldu: Madem köle Isaura’ymış ben de azad ediyorum dedi Necati - Emine Erçetin’in 40 yıllık evliliği bitti

KARISI BIRAKMIYOR KOCASI DÖNMÜYOR

"40 yıllık yuvamızı bozma. Yapma, etme, gel. Ben çöp müyüm bir kenarı atıyorsun." diyen Emine Teyze ne yaptıysa Necati Amca ikna olmadı.

Müge Anlı’da gözyaşlarına boğuldu: Madem köle Isaura’ymış ben de azad ediyorum dedi Necati - Emine Erçetin’in 40 yıllık evliliği bitti

"Ben seni boşamayacağım ama seni de süründüreceğim. Bana yaptıklarını fitil fitil çıkartacağım senden. Benimle 3 günlük evliyken ayrılan kadından ne bekliyim ben zaten. Onu görmek istemiyorum"

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