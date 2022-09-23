Müge Anlı'da gözyaşlarına boğuldu! "Madem köle Isaura'ymış ben de azad ediyorum" dedi Necati - Emine Erçetin'in 40 yıllık evliliği bitti
Müge Anlı'da gözyaşlarına boğuldu. "Madem köle Isaura'ymış ben de azad ediyorum" dedi Necati - Emine Erçetin'in 40 yıllık evliliği Atv canlı yayınında bitti. 90 gündür göremediği 40 yıllık eşi Necati Erçetin için Müge Anlı'dan yardım isteyen Emine Erçetin'in eşine 'geri dön' çağrısı hüsranla son buldu. Eşinin eve dönmek istememesinin ardından bugün Müge Anlı canlı yayınında Emine Erçetin gözyaşlarına boğularak "Madem beni istemiyor ben de onu sitemiyorum artık." dedi.
23.09.2022 11:05 - Son Güncelleme: 23.09.2022 11:09
Müge Anlı'da gözyaşlarına boğuldu! "Madem köle Isaura'ymış ben de azad ediyorum" dedi Necati - Emine Erçetin'in 40 yıllık evliliği işte böyle bitti...
"KARIM EVDE 'KÖLE ISAURA' GİBİ ÇALIŞTIRDI"
Müge Anlı'da bir garip olay! "Karım evde 'Köle Isaura' gibi çalıştırdı" diyen Necati Erçetin ile 40 yıllık eşi Emine Erçetin'in arasında geçen diyaloglar gündeme bomba gibi düştü.
90 gündür göremediği 40 yıllık eşi Necati Erçetin için Müge Anlı'dan yardım isteyen Emine Erçetin gündeme bomba gibi düştü.
Müge Anlı'da "Karım evde 'Köle Isaura' gibi çalıştırdı" diyen Necati Erçetin'den olay cümleler - Video