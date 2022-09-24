İlk bölümü olay yarattı! Yalı Çapkını dizisindeki o sahne herkesi şoke etti! "Kadınları soyup pazar malı gibi..."
Yalı Çapkını dizisi dün akşam seyircisiyle buluştu. İçinde yer alan bir sahne ise sosyal medyada büyük tepki topladı. Hikayesi ünlü psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını dizisinde yer alan hamam sahnesi kadınları aşağılayan bir sahne olması sebebiyle eleştirildi. Yalı Çapkını dizisinde Gaziantepli Korhan Ailesi'nin başından geçenler anlatılacak. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiğİ dizinin yönetmenliğini Burcu Alptekin üstlenirken senaryosunu ise Mehmet Barış Günger kaleme alıyor. İşte büyük tepki çeken o sahne ve dizi hakkında merak edilenler...
24.09.2022 16:49 - Son Güncelleme: 24.09.2022 16:49
Yalı Çapkını dizisinde Gaziantepli Korhan Ailesi'nin başından geçenler anlatılacak. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiğİ dizinin yönetmenliğini Burcu Alptekin üstlenirken senaryosunu ise Mehmet Barış Günger kaleme alıyor. Dİzide yer alan hamam sahnesi ise büyük tepki topladı! İşte o sahneye gelen yorumlar...