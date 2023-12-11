Müge Anlı'da duyanları hayrete düşürecek olay! Eski eşini cinsel güç artıcı ilaçlar kullanarak öldürdü! Yaşlı adam kandırıldı mı?

Ekranların sevilen yüzü Müge Anlı, ATV'de hafta içi her gün saat 10'da başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile izleyici karşısına çıkıyor. Esrarengiz olayların yer aldığı programda cinayetler aydınlatılıyor, kayıplar bulunuyor. Programın 11 Aralık Pazartesi günü yayımlanan son bölümüne Ayden Hanım ve babası damga vurdu.AydEn Hanım, babasının mal varlığı nedeniyle kandırıldığını ve kendisinden yaşça küçük biriyle evlendiğini söyleyerek üvey annesi hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Ayden Hanım, üvey annesinin daha önce cinsel güç artıcı ilaçlarla bir adamın ölümüne sebep verdiğini iddia etti. Bu sözleri üzerine yayına bağalanan Ali Bey, çocuklarına miras vermeyeceğini söyledi.
Her bölümüyle yoğun beğeni toplayan Müge Anlı'nın bugün yayınlanan bölümünde son derece garip bir kayıp vakası işlendi. Programa babasını bulmak için başvuran Ayden Hanım'ın anlattıklarıyla başta Anlı olmak üzere herkesi şaşırttı.
Ayden Hanım, 73 yaşndaki babası Ali Ersin'in mal varlığı nedeniyle kandırıldığını ve kendisinden yaşça küçük biriyle evlendiğini söyledi.Aydan Hanım, "Babam, annemi mezarlığa koyduğumuz gün ben evleneceğim dedi. Birçok bayanla tanıştı. Babalar Günün'e adını Dilber olduğunu öğrendiğim ama bize kendisini Sümeyye diye tanıtan birisiyle geldi ve evlenmek istediğini söyledi. Babam bu kadını getirdikten sonra kadının imam nihaklı eşi bizi aradı. 5 yıldır kendisiyle imam nikahlı olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.
"CİNSEL GÜÇ ARTICI İLAÇLARLA ÖLÜMÜNE YOL AÇTI"
İmam nikahlı eşinin söylediklerinin kuşku uyandırıcı olduğunu söyleyen Ayden Hanım, "Bu kadın öyle bir cilve yapacak babanız sizi unutacak. Bu adam cinsel güç artıcı ilaçlarla daha önce bir adamın ölümüne yol açtı. Hedefi hep yaşlı insanlar dedi. Babam bu iddialar sorasında benden bu kadını araştırmamı istedi. Kadın beni aradı 'Babanız zengin mi?' dedi. Babama ısrar ederek resmi nikaha ikna etmiş. Ağustos ayında evlenmişler. Cilve yaparak babamı kandırdı" dedi.