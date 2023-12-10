Yargı'nın Laçin'i Nilgün Türksever'in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! “Hocamdı kocam oldu” demişti! Meğer Uğur Polat’la...

Başrollerinde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisinde Laçin karakterini canlandıran Nilgün Türksever'in hayatı merak konusu oldu. Uğur Polat'ın canlandırdığı Yekta karakterinin eşi Laçin rolüyle izleyici karşısına çıkan Nilgün Türksever'in özellikle eşi merak edildi. Bir röportajında Polat için "Hocamdı kocam oldu" diyen Türksever'in eşi de kendi gibi oyuncu çıktı. Bakın Nilgün Türksever'in eşi bakın hangi oyuncuymuş...
Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde Uğur Polat'ın canlandırdığı Yekta karakterinin eşi Laçin rolüyle izleyici karşısına çıkan Nilgün Türksever'in hayatı merak konusu oldu.
NİLGÜN TÜRKSEVER KİMDİR?
İlk ve orta öğretimini Bursa'da tamamladı. 1998 yılında Bursa Kültür ve Sanat Turizm Vakfı Tiyatrosuna oyuncu olarak katıldı. 2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümü'nü kazandı.
2005 yılında Bursa Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na oyuncu olarak katıldı. Şehir Tiyatrosu tarafından düzenlenen kurslarda eğitmen olarak görev aldı.