Yargı'nın Laçin'i Nilgün Türksever'in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! “Hocamdı kocam oldu” demişti! Meğer Uğur Polat’la...

Başrollerinde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisinde Laçin karakterini canlandıran Nilgün Türksever'in hayatı merak konusu oldu. Uğur Polat'ın canlandırdığı Yekta karakterinin eşi Laçin rolüyle izleyici karşısına çıkan Nilgün Türksever'in özellikle eşi merak edildi. Bir röportajında Polat için "Hocamdı kocam oldu" diyen Türksever'in eşi de kendi gibi oyuncu çıktı. Bakın Nilgün Türksever'in eşi bakın hangi oyuncuymuş...