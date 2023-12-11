"Dini nikahlı eşim beni parayla sattı" dedi Esra Erol şok oldu! Türkiye sahte gelinin itiraflarını konuşuyor: Altın karşılığı...

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da bu hafta yine bomba gibi bir olayla ekrana geldi. Esra Erol her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekranları başına kilitledi. Esra Erol'da programına katılan Ayşe Hanım, 9 yıllık dini nikahlı eşinin kendisini sattığını söyleyerek programa katıldı. Sahte gelin Ayşe'nin her dediği stüdyoda adeta derin bir sessizlik oluşturdu. İşte Türkiye'nin konuştuğu sahte gelinin anlattıkları ve kurulan o kirli pazar...