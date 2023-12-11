"Dini nikahlı eşim beni parayla sattı" dedi Esra Erol şok oldu! Türkiye sahte gelinin itiraflarını konuşuyor: Altın karşılığı...

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da bu hafta yine bomba gibi bir olayla ekrana geldi. Esra Erol her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekranları başına kilitledi. Esra Erol'da programına katılan Ayşe Hanım, 9 yıllık dini nikahlı eşinin kendisini sattığını söyleyerek programa katıldı. Sahte gelin Ayşe'nin her dediği stüdyoda adeta derin bir sessizlik oluşturdu. İşte Türkiye'nin konuştuğu sahte gelinin anlattıkları ve kurulan o kirli pazar...
ATV'nin reyting rekortmeni ödüllü programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.
Bugün programa Ayşe Hanım'ın anlattığı dolandırıcılık hikayesi damga vurdu.
"EŞİM BENİ PARA KARŞILIĞI SATTI"
Programa kardeşi Bülent Bey ile katılan Ayşe Hanım, 8-9 yıldır dini nikahlı olduğu eşi Mehmet Özyürek tarafından satıldığını ve bu kirli pazarı ortaya dökmek için programa katıldığını söyledi.