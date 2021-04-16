Survivor'da skandal olay! Acun Ilıcalı’dan sert çıkış! Survivor oyun alanındaki yemeği temin ederken yakalandı!
Survivor'da skandal olay yaşandı ve izleyiciler şoke oldu. Survivor oyun alanındaki yemeği temin ederken yakalanan yarışmacı herkesi şaşırtmayı başarırken Acun Ilıcalı'dan sert çıkış geldi. TV8'in fenomen yarışması Survivor'da gün geçmiyor ki yeni bir olay yaşanmasın ve bu kez gizli yemek alma konusu gündeme geldi ortalık karıştı. Peki Survivor'da gizlice yemek temin eden yarışmacı hangisi? Acun Ilıcalı neler söyledi, cezası ne oldu? İşte yaşanan bu gelişmeye dair merak edilenler…
Survivor'da skandal olay yaşandı ve izleyiciler şoke oldu. Survivor oyun alanındaki yemeği temin ederken yakalanan yarışmacı herkesi şaşırtmayı başarırken Acun Ilıcalı'dan sert çıkış geldi. TV8'in fenomen yarışması Survivor'da gün geçmiyor ki yeni bir olay yaşanmasın ve bu kez gizli yemek alma konusu gündeme geldi ortalık karıştı. Peki Survivor'da gizlice yemek temin eden yarışmacı hangisi? Acun Ilıcalı neler söyledi, cezası ne oldu? İşte yaşanan bu gelişmeye dair merak edilenler…
Survivor'da kural ihlali yapan bir durum söz konusu oldu ve izleyicileri ekrana kilitleyen bir konuşma yaşandı. Acun Ilıcalı Survivor oyun alanındaki yemeği temin ederken yakalanan yarışmacı ile ilgili neler söyledi? Yarışmacının diskalifiye olup olmayacağı merak edilirken Acun Ilıcalı'dan verilen ceza ile ilgili açıklama geldi. Peki Survivor'da kural ihlali yapan yarışmacı hangisi? İşte detaylar…
ÖZÜR DİLEDİ
Suçüstü yakalanan Dora ise "Oyunlar sırasında bazen beklememiz gerekiyor. Benim de bekletildiğim yerin 5 metre ilerisinde yemekler vardı. Yaklaşık 10 dakikadan fazla orada beklenmem söylendi. Ben de dayanamadım. Aldığım besin kalori olarak herkesten daha üstün olmamı sağlamış olabilir. Herkesten özür dilerim cezam neyse razıyım" şeklinde konuştu.