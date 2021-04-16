Survivor'da skandal olay! Acun Ilıcalı’dan sert çıkış! Survivor oyun alanındaki yemeği temin ederken yakalandı!

Survivor'da skandal olay yaşandı ve izleyiciler şoke oldu. Survivor oyun alanındaki yemeği temin ederken yakalanan yarışmacı herkesi şaşırtmayı başarırken Acun Ilıcalı'dan sert çıkış geldi. TV8'in fenomen yarışması Survivor'da gün geçmiyor ki yeni bir olay yaşanmasın ve bu kez gizli yemek alma konusu gündeme geldi ortalık karıştı. Peki Survivor'da gizlice yemek temin eden yarışmacı hangisi? Acun Ilıcalı neler söyledi, cezası ne oldu? İşte yaşanan bu gelişmeye dair merak edilenler…