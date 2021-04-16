RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor'da skandal olay! Acun Ilıcalı’dan sert çıkış! Survivor oyun alanındaki yemeği temin ederken yakalandı!

Survivor'da skandal olay yaşandı ve izleyiciler şoke oldu. Survivor oyun alanındaki yemeği temin ederken yakalanan yarışmacı herkesi şaşırtmayı başarırken Acun Ilıcalı'dan sert çıkış geldi. TV8'in fenomen yarışması Survivor'da gün geçmiyor ki yeni bir olay yaşanmasın ve bu kez gizli yemek alma konusu gündeme geldi ortalık karıştı. Peki Survivor'da gizlice yemek temin eden yarışmacı hangisi? Acun Ilıcalı neler söyledi, cezası ne oldu? İşte yaşanan bu gelişmeye dair merak edilenler…

16.04.2021 11:45 - Son Güncelleme: 16.04.2021 11:45
Survivor'da skandal olay! Acun Ilıcalı’dan sert çıkış! Survivor oyun alanındaki yemeği temin ederken yakalandı!

Survivor'da skandal olay yaşandı ve izleyiciler şoke oldu. Survivor oyun alanındaki yemeği temin ederken yakalanan yarışmacı herkesi şaşırtmayı başarırken Acun Ilıcalı'dan sert çıkış geldi. TV8'in fenomen yarışması Survivor'da gün geçmiyor ki yeni bir olay yaşanmasın ve bu kez gizli yemek alma konusu gündeme geldi ortalık karıştı. Peki Survivor'da gizlice yemek temin eden yarışmacı hangisi? Acun Ilıcalı neler söyledi, cezası ne oldu? İşte yaşanan bu gelişmeye dair merak edilenler…

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Survivor'da skandal olay! Acun Ilıcalı’dan sert çıkış! Survivor oyun alanındaki yemeği temin ederken yakalandı!

Survivor'da kural ihlali yapan bir durum söz konusu oldu ve izleyicileri ekrana kilitleyen bir konuşma yaşandı. Acun Ilıcalı Survivor oyun alanındaki yemeği temin ederken yakalanan yarışmacı ile ilgili neler söyledi? Yarışmacının diskalifiye olup olmayacağı merak edilirken Acun Ilıcalı'dan verilen ceza ile ilgili açıklama geldi. Peki Survivor'da kural ihlali yapan yarışmacı hangisi? İşte detaylar…

Survivor'da skandal olay! Acun Ilıcalı’dan sert çıkış! Survivor oyun alanındaki yemeği temin ederken yakalandı!

SURVİVOR DORA GİZLİCE YEMEK TEMİN ETTİ!

Survivor'da geçtiğimiz haftalarda gizlice yemek temin ederken yakalanan Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda, Batuhan ve Hanzade'den sonra bu defa Dora yakayı ele verdi.

Survivor'da skandal olay! Acun Ilıcalı’dan sert çıkış! Survivor oyun alanındaki yemeği temin ederken yakalandı!

Survivor'da oyun alanında gizlice yemek temin eden ve yiyen Dora, set görevlilerine yakalandı. Survivor'ın son bölümünde Acun Ilıcalı "Dora, oyun alanındaki bir yemeği temin ederken yakalandı" dedi.

Survivor'da skandal olay! Acun Ilıcalı’dan sert çıkış! Survivor oyun alanındaki yemeği temin ederken yakalandı!

ÖZÜR DİLEDİ

Suçüstü yakalanan Dora ise "Oyunlar sırasında bazen beklememiz gerekiyor. Benim de bekletildiğim yerin 5 metre ilerisinde yemekler vardı. Yaklaşık 10 dakikadan fazla orada beklenmem söylendi. Ben de dayanamadım. Aldığım besin kalori olarak herkesten daha üstün olmamı sağlamış olabilir. Herkesten özür dilerim cezam neyse razıyım" şeklinde konuştu.