EDHO’ya flaş transfer! Final kararı alınan dizide rol almıştı! EDHO’da dengeleri değiştirmeye geliyor!
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi EDHO'ya flaş transfer. Yeni oyuncu haberi altı sezondur ekranlarda olan ve Salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerini oldukça heyecanlandırdı. En son final kararı alınan ve yakın zamanda finali gerçekleşecek dizide rol alan ve başarılı oyunculuğu ile herkesi kendine hayran bırakan isim EDHO'da dengeleri değiştirmeye geliyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni oyuncusu kim, hangi rolde yer alacak?
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi EDHO'ya flaş transfer. Yeni oyuncu haberi altı sezondur ekranlarda olan ve Salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerini oldukça heyecanlandırdı. En son final kararı alınan ve yakın zamanda finali gerçekleşecek dizide rol alan ve başarılı oyunculuğu ile herkesi kendine hayran bırakan isim EDHO'da dengeleri değiştirmeye geliyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni oyuncusu kim, hangi rolde yer alacak?
Konusu ve oyuncularıyla ilgiyle izlenen ATV'nin uzun soluklu dizisi kadrosunu daha da genişletiyor ve başarılı isimleri ekliyor. EDHO kadrosuna yeni katılacak bir isim belli oldu ve büyük heyecan yarattı. Dizinin fenomenleri gündemde sıklıkla bu ismin kim olduğunu araştırır oldu. Yakın zamanda final yapacak bir dizide oyunculuğunu sergileyen isim EDHO'da dengeleri nasıl değiştirecek merak konusu…
ALİ İPİN KİMDİR?
Ali İpin, 21 Aralık 1955'te Ankara'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Ali Ragıp İpin'dir. 1975 yılında girdiği Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1978 yılında mezun oldu.1981'de Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılarak İsviçre'nin Cenevre kentindeki Conservatoire de Genéve'nin drama bölümüne misafir öğrenci olarak tiyatro eğitimlerine devam etti.