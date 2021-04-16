EDHO’ya flaş transfer! Final kararı alınan dizide rol almıştı! EDHO’da dengeleri değiştirmeye geliyor!

Konusu ve oyuncularıyla ilgiyle izlenen ATV'nin uzun soluklu dizisi kadrosunu daha da genişletiyor ve başarılı isimleri ekliyor. EDHO kadrosuna yeni katılacak bir isim belli oldu ve büyük heyecan yarattı. Dizinin fenomenleri gündemde sıklıkla bu ismin kim olduğunu araştırır oldu. Yakın zamanda final yapacak bir dizide oyunculuğunu sergileyen isim EDHO'da dengeleri nasıl değiştirecek merak konusu…