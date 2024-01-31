SON DAKİKA | Müge Anlı'da çifte cinayet çözülmüştü! Katledilen Zeynep Ece'nin ablası ilk kez konuştu: Kocamı kıskandım

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te geçtiğimiz günlerde aydınlanan çifte cinayet herkesin kanını dondurmuştu. Programa arkadaşını aramak için gelen Zeynel Boyacı'nın 36 gündür kayıp olan arkadaşı Ali Diken'i ve baldızı Zeynep Ece'yi öldürüp aynı yere gömdüğü gün yüzüne çıkmıştı. Zeynep Ece'nin ablası İlknur ve Zeynel'in öldürmeyi planladığı yakın arkadaşı Mehmet olaya ilişkin ilk kez konuştu. İşte çifte cinayetin detayları...
Antalya'da meydana gelen korkunç olay, Müge Anlı ve Tatlı Sert'te gündeme geldi. Antalya'da 36 gündür aranan motokurye Ali Diken'in arkadaşı Zeynel Boyacı tarafından tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Boyacı, yer göstermesi için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cesedin gömüldüğü Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş araziye götürüldü.
Boyacı'nın eşi İlknur'un kocasının kardeşini de öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine aynı bölgede çalışmalar başladı. Ekipler, Ali Diken'in cesedinin 30 metre ilerisinde kepçe ile kazılan noktada battaniyeye sarılı şekilde Zeynep Ece Aksay'ın cesedine ulaştılar.
"ZEYNEP GERİ GELECEK"
Zeynep Ece Aksay'ın ailesinin, geçen 13 Ağustos'ta kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.Aile, kızları İlknur'un kendilerine "Zeynep hamile o yüzden kaçtı. Geri gelecek" dediğini iddia etti.