SON DAKİKA | Müge Anlı'da çifte cinayet çözülmüştü! Katledilen Zeynep Ece'nin ablası ilk kez konuştu: Kocamı kıskandım

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te geçtiğimiz günlerde aydınlanan çifte cinayet herkesin kanını dondurmuştu. Programa arkadaşını aramak için gelen Zeynel Boyacı'nın 36 gündür kayıp olan arkadaşı Ali Diken'i ve baldızı Zeynep Ece'yi öldürüp aynı yere gömdüğü gün yüzüne çıkmıştı. Zeynep Ece'nin ablası İlknur ve Zeynel'in öldürmeyi planladığı yakın arkadaşı Mehmet olaya ilişkin ilk kez konuştu. İşte çifte cinayetin detayları...