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Müge Anlı'da aranan Hasan Çelik öldürüldü mü? Apartmandan gelen koku kime aitti? Anne-kız herkesin sinirini bozdu

Ankara'da yaşayan Hasan Hüseyin Çelik, 73 gün önce arabasıyla birlikte ortadan kayboldu. Çelik'in kaybı sonrası kardeşi Veysel Çelik, soluğu Müge Anlı'da aldı. Veysel Çelik, Hasan Bey'in kaybı ile ilgili yengesi Seher'i ve kızı Şerife'yi suçladı. Anne kız tavırlarıyla bütün şüpheleri üstlerine toplarken, Çelik'in kaybından birkaç gün sonra apartmandan gelen leş kokusu ortalığı karıştırdı. Hasan Hüseyin Çelik öldürüldü mü, kaçırıldı mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 12:46 Güncelleme 29 Ocak 2024, 13:47
Müge Anlı’da aranan Hasan Çelik öldürüldü mü? Apartmandan gelen koku kime aitti? Anne-kız herkesin sinirini bozdu 1

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te Hasan Hüseyin Çelik aranmaya devam ediyor. Programın 29 Ocak Pazartesi yayımlanan son bölümünde komşuların haklı olduğu oryaya çıktı. Seher Hanım'ın eşi ortadan kaybolduktan sonra alyansını değiştirerek yeni bir alyans aldığı görüldü. Müge Anlı'nın "Kocan ortada yok neden alyans aldın?" sorusuna Seher Hanım, "Adam bana çok güven verdi. Gelecek" yanıtını verdi.

Müge Anlı’da aranan Hasan Çelik öldürüldü mü? Apartmandan gelen koku kime aitti? Anne-kız herkesin sinirini bozdu 2

Anlı, Seher Hanım'ın iddialarının aksine Hasan Bey'in telefonundan son sinyalin Ocak ayının ilk haftası İstanbul'dan alındığını da belirtti.

Müge Anlıda aranan Hasan Çelik öldürüldü mü? Apartmandan gelen koku kime aitti? Anne-kız herkesin sinirini bozdu Hasan Çelik öldürüldü mü?

Müge Anlı’da aranan Hasan Çelik öldürüldü mü? Apartmandan gelen koku kime aitti? Anne-kız herkesin sinirini bozdu 3

PARMAĞINI KIRDI

Hasan Hüseyin Çelik'in kardeşi Ömer Çelik'in söyledikleri ise ortamı gerdi. Ömer Bey, "Bizim küsünlüğümüz 30 yıla dayanıyor. Annem onların ziyaretine arada giderdi. Son gidişinde parmağı kırıldı. Parmağından yüzüğü alındı" dedi.

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