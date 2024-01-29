Müge Anlı'da aranan Hasan Çelik öldürüldü mü? Apartmandan gelen koku kime aitti? Anne-kız herkesin sinirini bozdu

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Müge Anlı ve Tatlı Sert'te Hasan Hüseyin Çelik aranmaya devam ediyor. Programın 29 Ocak Pazartesi yayımlanan son bölümünde komşuların haklı olduğu oryaya çıktı. Seher Hanım'ın eşi ortadan kaybolduktan sonra alyansını değiştirerek yeni bir alyans aldığı görüldü. Müge Anlı'nın "Kocan ortada yok neden alyans aldın?" sorusuna Seher Hanım, "Adam bana çok güven verdi. Gelecek" yanıtını verdi.