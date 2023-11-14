Öldürülen Selim Yalçınkaya'nın eşi Derya'nın yasak aşk şeması Müge Anlı'yı şaşkına çevirmişti! Aylar sonra gelen itiraf

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aylar önce işlenen 23 yaşındaki Selim Yalçınkaya 'nın ölümü günlerce konuşulmuştu.Acılı ailenin cinayetten sorumlu tuttukları kişi ise gelinleri Derya olmuştu. Çünkü Derya eşi Selim'i, arkadaşı ve amcası da dahil olmak üzere pek çok kişiyle aldatmış, hepsinde de yakalanmıştı.

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MÜGE ANLI DEHŞETE DÜŞMÜŞTÜ

Müge Anlı okudukları kaşısında dehşete düşürek, Derya'ya "Senin bu karı-koca yazışmaların var. Ben senin 2 katın yaşındayım. Ben hiç kimseyle böyle konuşamam, ne eşimle konuşabilirim, ne bir kız arkadaşımla konuşabilirim... Hele ki eşime bu kadar böyle yaşadığım ilişkinin ayrıntılarını anlatmak... Kızım siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz?" tepki göstermişti.