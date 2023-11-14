Öldürülen Selim Yalçınkaya'nın eşi Derya'nın yasak aşk şeması Müge Anlı'yı şaşkına çevirmişti! Aylar sonra gelen itiraf

ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir süredir rafa kaldırılan olaylardan biri Selim Yalçınkaya cinayetiydi. Eşini öldürdüğü iddia edilen Derya hakkında ortaya çıkan detaylar gündeme bomba gibi düşmüştü. Yayın yasağı nedeniyle evlerine dönmek zorunda kalan Selim'in ailesi bugün stüdyoya tekrar geldi. Acı olayda aylar sonra gelen itiraf dosyanın yeniden açılmasına sebep oldu. İşte detaylar...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aylar önce işlenen 23 yaşındaki Selim Yalçınkaya'nın ölümü günlerce konuşulmuştu.Acılı ailenin cinayetten sorumlu tuttukları kişi ise gelinleri Derya olmuştu. Çünkü Derya eşi Selim'i, arkadaşı ve amcası da dahil olmak üzere pek çok kişiyle aldatmış, hepsinde de yakalanmıştı.
Derya'nın ilişki ağı hakkında ortaya çıkan üçlü ilişki iddiaları ise Müge Anlı'yı ve stüdyodakileri hayrete düşürmüştü. Mide bulandıran ilişki karmaşasını kanıtlayan ihanet mesajları da canlı yayında okunmuştu.
MÜGE ANLI DEHŞETE DÜŞMÜŞTÜ
Müge Anlı okudukları kaşısında dehşete düşürek, Derya'ya "Senin bu karı-koca yazışmaların var. Ben senin 2 katın yaşındayım. Ben hiç kimseyle böyle konuşamam, ne eşimle konuşabilirim, ne bir kız arkadaşımla konuşabilirim... Hele ki eşime bu kadar böyle yaşadığım ilişkinin ayrıntılarını anlatmak... Kızım siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz?" tepki göstermişti.