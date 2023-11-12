Eyüp İşler'den büyük itiraf! Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru herkesi ikiye bölmüştü! Bakın ne dedi...

ATV'nin ilgiyle izlenen ve en çok para kazandıran programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bugün tarihi bir gece yaşandı. Artan ödül miktarı olan 5 milyon TL ilk kez açıldı. Yarışmacıya ''İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasında olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?'' sorusu soruldu. Yarışma sonrası Eyüp İşler ilk kez A Haber'e konuştu. Bakın Eyüp İşler, 5 milyonluk soru hakkında ne dedi...