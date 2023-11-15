Müge Anlı Yusuf Kavuk'a ne oldu? Harun'un sakladığı o detay! Mesajlarına ulaşıldı

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Harun'un daha önce hiç halıhasadan bahsetmemiş olmaması kuşku uyandırdı. Öte yandan Yusuf ile son kez görüşen Arsen Bey, "Yusuf bana birisinin onu beklemediğini söylemedi. Hal ve hareketlerinde bir değişiklik yoktu. Ayrıca Yusuf'un telefonu vardı. Harun Bey'in dediği şekilde telefonu olmaması gibi bir durum yoktu" dedi.