Müge Anlı Yusuf Kavuk'a ne oldu? Harun'un sakladığı o detay! Mesajlarına ulaşıldı

Alaçatı'da aşçılık yapan Yusuf Kavuk'un kaybı nedeniyle ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Alaçatı'da aşçılık yaparken Derya Altun ile tanışan Kavuk'tan uzun süreden beridir haber alınamıyordu. Yusuf'un kaybına ilişkin tüm şüpheler sevgilisi olduğu iddia edilen Derya ve Derya'nın sevgilisi olduğu düşünülen Harun'a çevrilmiş durumdayken, Harun'un Yusuf'a attığı mesajlara ulaşıldı.Harun neden bu detayları sakladı? İşte tüm yaşananlar...
Müge Anlı'da uzun süredir gündemi meşgul eden Yusuf Kavuk olayında yeni gelişmeler yaşandı.
HALISAHA DETAYI
Müge Anlı ve ekibi Harun'un Yusuf'u bıraktığı bölgeye ulaştı. Müge Anlı ekibinden Müge, Harun'un kendisine Yusuf'u halıhasanın önünde bekledğini söylediğini ifade etti.
Harun'un daha önce hiç halıhasadan bahsetmemiş olmaması kuşku uyandırdı. Öte yandan Yusuf ile son kez görüşen Arsen Bey, "Yusuf bana birisinin onu beklemediğini söylemedi. Hal ve hareketlerinde bir değişiklik yoktu. Ayrıca Yusuf'un telefonu vardı. Harun Bey'in dediği şekilde telefonu olmaması gibi bir durum yoktu" dedi.