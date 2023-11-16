Saçından kırk düğüm büyü yaptı! Derya Yıldırım bulundu! Kocasının sözleri hayrete düşürdü: Onu başka adamla bastım...

Eskişehir'de 2 çocuk annesi Derya Yıldırım'ın annesi kızını aramak amacıyla soluğu Müge Anlı'da aldı. Annesi, Derya'nın Adana'da yaşayan İlhan isimli bir şahıs ile beraberlik yaşadığı ve Derya'nın İlhan isimli bir şahıs tarafından tehdit edildiğini, iddia ettiklerini açıkladı.Telefona bağlanan bekar ve 24 yaşında olduğunu söyleyen Berkan Bey ise Derya ile sevgili olduklarını ve Derya Yıldırım'ın yanında olduğunu, açıkladı.Öte yandan yayına bağlanan Derya'nın kocası Engin Bey'in dedikleri programa damga vurdu. İşte detaylar...