Saçından kırk düğüm büyü yaptı! Derya Yıldırım bulundu! Kocasının sözleri hayrete düşürdü: Onu başka adamla bastım...

Eskişehir'de 2 çocuk annesi Derya Yıldırım'ın annesi kızını aramak amacıyla soluğu Müge Anlı'da aldı. Annesi, Derya'nın Adana'da yaşayan İlhan isimli bir şahıs ile beraberlik yaşadığı ve Derya'nın İlhan isimli bir şahıs tarafından tehdit edildiğini, iddia ettiklerini açıkladı.Telefona bağlanan bekar ve 24 yaşında olduğunu söyleyen Berkan Bey ise Derya ile sevgili olduklarını ve Derya Yıldırım'ın yanında olduğunu, açıkladı.Öte yandan yayına bağlanan Derya'nın kocası Engin Bey'in dedikleri programa damga vurdu. İşte detaylar...
15 yıllık evli, 2 çocuk annesi, 38 yaşındaki Derya Yıldırım 9 Kasım Perşembe günü Eskişehir Odunpazarı'nda ortadan kayboldu. Derya Hanım'ın annesi Deniz Hanım kızını aramak için soluğu Müge Anlı'da aldı.
Derya'nın annesi Deniz Hanım, Derya'nın Adana'da yaşayan İlhan isimli bir şahıs ile beraberlik yaşadığını ve İlhan isimli bir şahıs tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Öte yandan Derya'nın evden giderken yanına 2 bilezik, altın yüzük ve küpe aldığı ortaya çıktı.
Şüphe okları İlhan'a yönelmişken, ane Deniz Hanım, İlhan'ın kendisini aradığını ve 30 Ağustos tarihinde şunları söylediğini ifade etti:
Kızın Derya başka erkekler ile birlikte oluyor. Kocası Engin'e söyleyeceğim.