RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Televizyon Müge Anlı'daki çıplak fotoğraflarıyla şantaja uğrayan Mustafa Emektar'ı gözyaşlarına boğan hamle! Eşi ATV canlı yayınına bağlandı: "Gönlüm razı değil"

Müge Anlı'daki çıplak fotoğraflarıyla şantaja uğrayan Mustafa Emektar'ı gözyaşlarına boğan hamle! Eşi ATV canlı yayınına bağlandı: "Gönlüm razı değil"

Müge Anlı'daki çıplak fotoğraflarıyla şantaja uğrayan Mustafa Emektar'ı gözyaşlarına boğan hamle eşinden geldi.Gördüğü ilgiyle bağlandı, dünyası başına yıkıldı. 62 yaşındaki Mustafa Emektar'ı Müge Anlı'ya getiren büyük bir aşkla bağlandığı 48 yaşındaki sevgilisinin kendisinden bir milyonluk evin tapusunu aldıktan sonra ortadan kayboldu iddiasıydı. Canlı yayında Filiz denen kişiye çağrıda bulunan Mustafa Emektar'ın iddiaların odağındaki Filiz Hanım'la telefon bağlantısında yüzleştiği anlar ekran başına kilitledi. Ardından Filiz Hanım hakkında Müge Anlı'ya gelen ihbarlar ise ortalığı iyice karıştırdı. Bugün Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Mustafa Emektar'ın eşi, "Yine de kocamdır, dışarıda kalmasına gönlüm razı değil" diyerek eşini gözyaşlarına boğdu.

takvim.com.tr
04.04.2023 11:57 - Son Güncelleme: 04.04.2023 12:21
Müge Anlı’daki çıplak fotoğraflarıyla şantaja uğrayan Mustafa Emektar’ı gözyaşlarına boğan hamle! Eşi ATV canlı yayınına bağlandı: Gönlüm razı değil

Müge Anlı'daki çıplak fotoğraflarıyla şantaja uğrayan Mustafa Emektar'ı gözyaşlarına boğan hamle! Eşi ATV canlı yayınına bağlandı bakın neler yaşandı.

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Müge Anlı’daki çıplak fotoğraflarıyla şantaja uğrayan Mustafa Emektar’ı gözyaşlarına boğan hamle! Eşi ATV canlı yayınına bağlandı: Gönlüm razı değil

ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİYLE ŞANTAJA UĞRADI EVİNDEN OLDU

Filiz'e aşık olup sudan çıkmış balığa dönen Mustafa Emektar, "Yatak odasında çektiği çıplak resimlerimle şantaj yaptı" dedi, peş peşe gelen telefonlar ise ağızları açık bıraktı.

Müge Anlı’daki çıplak fotoğraflarıyla şantaja uğrayan Mustafa Emektar’ı gözyaşlarına boğan hamle! Eşi ATV canlı yayınına bağlandı: Gönlüm razı değil

Gördüğü ilgiyle bağlandı, dünyası başına yıkıldı. 62 yaşındaki Mustafa EmektarMüge Anlı'ya getiren büyük bir aşkla bağlandığı 48 yaşındaki sevgilisinin kendisinden bir milyonluk evin tapusunu aldıktan sonra ortadan kayboldu iddiasıydı.

Müge Anlı’daki çıplak fotoğraflarıyla şantaja uğrayan Mustafa Emektar’ı gözyaşlarına boğan hamle! Eşi ATV canlı yayınına bağlandı: Gönlüm razı değil

Canlı yayında Filiz denen kişiye çağrıda bulunan adam ortaya çıkmasını ve evini geri vermesini istedi.

Müge Anlı’daki çıplak fotoğraflarıyla şantaja uğrayan Mustafa Emektar’ı gözyaşlarına boğan hamle! Eşi ATV canlı yayınına bağlandı: Gönlüm razı değil

"Özel çekilmiş fotoğraflarımızla beni tekrar kendine bağladı, evimin tapusunu aldı kayıplara karıştı." diyen Mustafa Emektar ile sevgilisinin yüzleşmesi herkesi ekrana kilitledi.

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