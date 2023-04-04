Müge Anlı'daki çıplak fotoğraflarıyla şantaja uğrayan Mustafa Emektar'ı gözyaşlarına boğan hamle! Eşi ATV canlı yayınına bağlandı: "Gönlüm razı değil"

ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİYLE ŞANTAJA UĞRADI EVİNDEN OLDU

Filiz'e aşık olup sudan çıkmış balığa dönen Mustafa Emektar, "Yatak odasında çektiği çıplak resimlerimle şantaj yaptı" dedi, peş peşe gelen telefonlar ise ağızları açık bıraktı.