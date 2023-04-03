Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm fragmanında ortalık yangın yeri! Cezayir’in sert kararları: "Herkes ölecek"

Ateş, Azamet'i de yanına alarak Cezayir'den habersiz Kayıkçı'nın izini bulmak için harekete geçer. Ateş ve Azamet, Kayıkçı'nın gizlice yönlendirmesiyle girdikleri yolun sonunda Cezayir ve ailesini temelden sarsacak bir mesaj alır.