Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm fragmanında ortalık yangın yeri! Cezayir’in sert kararları: "Herkes ölecek"
Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm fragmanında ortalık yangın yeri! Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölümüyle ekrana gelecek.Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünde Cezayir ailesini korumak ve acıları yaşatanlardan hesap sormak için sert kararlar alacak. "Herkes ölecek" sözlerinin damga vurduğu yeni bölüm yine ekran başına kilitleyecek. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'da bu hafta yaşanacaklar...
03.04.2023 12:19 - Son Güncelleme: 03.04.2023 12:22
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 25. BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR
Gülendam, Cezayir'i karşısına alır ve ailenin başındaki kara bulutları dağıtması için oğluyla sert bir konuşma yapar. Cezayir'den ailesine bu acıları yaşatanlardan hesap sormasını ister.