O dizilerin fişi tek tek çekildi! Televizyon dizilerinde büyük deprem! İlk kez böyle bir olay yaşanıyor… Pat pat final yapıyorlar
Türk dizilerini beğenerek izleyenlere büyük şok! Uzun zamandır televizyon dünyasına istikamet veren Türk dizilerinde sanki zelzele yaşanıyor. Reyting sonuçlarında istenen seviyeleri yakalayamayan diziler yaprak dökümüne kapılıp teker teker ekranlara veda ediyor. Miladını tamamlayan diziler, reyting rekorlarına koşsa bile senaryonun sonuna gelindiği ve kısır döngüye girilmemesi için hayranlarına veda etmek durumunda kalıyor. Son dönemin en sevilen 7 dizisinde kaçınılmaz son çok da uzak görünmüyor. Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır.
09.04.2021 07:21
- Son Güncelleme: 09.04.2021 07:21
Türk televizyonlarında birçok üzücü haber gelmeye devam ediyor. Türk dizilerinin birçoğunda hedeflenen başarıya ulaşılamıyor ve erken final yapılmak zorunda kalıyor!
Reyting hedeflerini tutturamayan diziler hem yapım şirketleri hem de ekranlara gelen kanallar üzerinden veto yiyerek yayın hayatına son veriliyor.
Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ve reyting rakamlarını alt üst eden Çukur dizisi senaryonun sonuna gelinmesi sebebi ile ekranlara veda etme hazırlığında.
Sefirin Kızı, Seni Çok Bekledim, Arıza, Ramo, Baraj ve Hekimoğlu dizileri de hayranlarına üzücü haberleri vererek final kararı aldıklarını duyurabilirler. Mayıs ayında dizilerde yaprak dökümü başlayacak ve çok fazla dizi yayın hayatına veda etmek durumunda kalabilir.
Show TV ekranlarının sevilen yapımlarından Ramo dizisi de ekranlara veda etme kararı alabilir. Ramo dışında bu kanaldan ayrılacak diğer yapımlar da Arıza ve Çukur olarak açıklanabilir.