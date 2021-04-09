O dizilerin fişi tek tek çekildi! Televizyon dizilerinde büyük deprem! İlk kez böyle bir olay yaşanıyor… Pat pat final yapıyorlar

Türk dizilerini beğenerek izleyenlere büyük şok! Uzun zamandır televizyon dünyasına istikamet veren Türk dizilerinde sanki zelzele yaşanıyor. Reyting sonuçlarında istenen seviyeleri yakalayamayan diziler yaprak dökümüne kapılıp teker teker ekranlara veda ediyor. Miladını tamamlayan diziler, reyting rekorlarına koşsa bile senaryonun sonuna gelindiği ve kısır döngüye girilmemesi için hayranlarına veda etmek durumunda kalıyor. Son dönemin en sevilen 7 dizisinde kaçınılmaz son çok da uzak görünmüyor. Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır.

09.04.2021 07:21 - Son Güncelleme: 09.04.2021 07:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





