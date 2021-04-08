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Survivor ada konseyinde üzen haber! O isim Survivor’a veda etmek zorunda kalacak! Acun Ilıcalı açıkladı!

Acun Ilıcalı'nın katıldığı en son Survivor ada konseyinde üzen haber geldi. TV8'in fenomen yarışmasında parkurun ve ada şartlarının zorluğu kadar yarışmacıların sağlık durumları da yarışmadaki seyrini etkiliyor. Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde yaptığı açıklama hem yarışmacıları hem de izleyicileri oldukça üzdü, O isim Survivor'a veda etmek zorunda kalacak. Survivor 2021 sezonunda bomba gibi gelişmeler yaşanmaya devam ederken yarışmadan ayrılmak durumunda kalacak isim merak konusu oldu. İşte detaylar…

08.04.2021 17:48 - Son Güncelleme: 08.04.2021 17:50
Survivor ada konseyinde üzen haber! O isim Survivor’a veda etmek zorunda kalacak! Acun Ilıcalı açıkladı!

Acun Ilıcalı'nın katıldığı en son Survivor ada konseyinde üzen haber geldi. TV8'in fenomen yarışmasında parkurun ve ada şartlarının zorluğu kadar yarışmacıların sağlık durumları da yarışmadaki seyrini etkiliyor. Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde yaptığı açıklama hem yarışmacıları hem de izleyicileri oldukça üzdü, O isim Survivor'a veda etmek zorunda kalacak. Survivor 2021 sezonunda bomba gibi gelişmeler yaşanmaya devam ederken yarışmadan ayrılmak durumunda kalacak isim merak konusu oldu. İşte detaylar…

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Survivor ada konseyinde üzen haber! O isim Survivor’a veda etmek zorunda kalacak! Acun Ilıcalı açıkladı!

Her sezon TV8 akşam kuşağında ilgiyle izlenen Survivor'da yine heyecan dolu olaylar söz konusu. Yarışmacılar sakatlıklarından dolayı yarışmadan ayrılmak durumunda kalabiliyor, bununla yüzleşmek zorunda olan yeni yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı ve herkes şaşırdı. Survivor ada konseyinde üzen haberin detayları gündemde araştırma konusu oldu. Survivor'dan elenme durumuyla burun buruna gelen yarışmacı kim?

Survivor ada konseyinde üzen haber! O isim Survivor’a veda etmek zorunda kalacak! Acun Ilıcalı açıkladı!

SURVİVOR POYRAZ ELENECEK Mİ? SAĞLIK DURUMU NASIL?

Poyraz'ın sağlık durumu hakkında Acun Ilıcalı "Pozitif görmüyorum" dedi. Acun, eğer Poyraz'ın sağlığına kalıcı bir zarar verecekse yarışmaya veda edebileceğini söyledi.

Survivor ada konseyinde üzen haber! O isim Survivor’a veda etmek zorunda kalacak! Acun Ilıcalı açıkladı!

Poyraz'ın dizinde oluşan ödem nedeniyle doktor Metin Kuş'tan rapor bekleniyor. Poyraz'ın Survivor'dan diskalifiye olup olmayacağı bir hafta sonra doktor raporu belli olduğunda açıklanacak.

Survivor ada konseyinde üzen haber! O isim Survivor’a veda etmek zorunda kalacak! Acun Ilıcalı açıkladı!

SURVİVOR POYRAZ KİMDİR?

Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihiden İzmir'de dünyaya geldi. Bodrum'da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'ini yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşiyor.