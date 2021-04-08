Survivor ada konseyinde üzen haber! O isim Survivor’a veda etmek zorunda kalacak! Acun Ilıcalı açıkladı!

Acun Ilıcalı'nın katıldığı en son Survivor ada konseyinde üzen haber geldi. TV8'in fenomen yarışmasında parkurun ve ada şartlarının zorluğu kadar yarışmacıların sağlık durumları da yarışmadaki seyrini etkiliyor. Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde yaptığı açıklama hem yarışmacıları hem de izleyicileri oldukça üzdü, O isim Survivor'a veda etmek zorunda kalacak. Survivor 2021 sezonunda bomba gibi gelişmeler yaşanmaya devam ederken yarışmadan ayrılmak durumunda kalacak isim merak konusu oldu. İşte detaylar…