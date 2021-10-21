Müge Anlı son dakika: DNA örneği alındı tarladaki kafatası Radyocu Mehmet Karahan'a mı ait? Böyle vahşet görülmedi kokmasın diye...
Müge Anlı son dakika: DNA örneği alındı tarladaki kafatası Radyocu Mehmet Karahan'a mı ait? Böyle vahşet görülmedi kokmasın diye cesedi çiçek gibi sulamış! Müge Anlı'da ikinci Zeynep Ergül vakası olarak gündeme gelen 'DJ Gezgin' lakaplı Mehmet Karahan darp edilip ölüme mi terk edildi? Atv Müge Anlı canlı yayına katılan ve eski sevgilisinin, erkek kardeşi Mehmet Karahan'ı öldürdüğünü hatta kokmasın diye her gün yıkadığını ve parfüm sıktığını ileri süren Fatma Karadağ hakkında şoke eden ihbarlar yayına gelirken, Müge Anlı'ya konuşan Fatma Hanım kan donduran iddialarda bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ortaya çıkan gerçeklerin ardından başarılı televizyoncu, Lüleburgaz ilçe emniyetinin araya girdiğini ve Mehmet Bey'in amcaoğlu Murat Bey'den DNA örneği alındığını, kafatası ile eşleşmesi için kan örneğinin alındığını açıkladı.
Manisa'da yaşayan Mehmet Karahan, 4 yıl önce şüpheli bir şekilde kayboldu. O günden bu yana kayıp olarak aranan kardeşi Mehmet Karahan ile ilgili 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvuran Fatma Karadağ, canlı yayında yaptığı açıklamalarla başta Müge Anlı olmak üzere ekran karşısındakileri de şaşırttı.
Kısa sürede yayına ihbar yağdı, Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçeklerin ardından emniyet harekete geçti. İşte son dakika Müge Anlı haberinin detayları...
TARLADA BULUNAN ŞÜPHELİ KAFATASI!
Programa bağlanan Yahya Bey'in Mehmet Karahan'ın bulunduğu bölgede bir kafatasına denk geldiklerini bildirdi. Müge Anlı, Yahya Bey'in ben kafatası buldum dediğini hatırlattı ve bir erkeğe ait olduğu bilinen bir kafatası olduğunu, eğer oralarda kayıp olan başka biri olmuşsa da aramalarını istedi.
"KOKMASIN DİYE CENAZEYİ ÇİÇEK GİBİ SULADI"
Müge Anlı'ya konuşan ve, ''Sevgilim kardeşimi benim yüzümden dövdü'' iddiası ile dikakt çeken Fatma Karadağ'ın eski sevgilisi hakkında, "Kokmasın diye cenazeyi çiçek gbi suladı" sözleri tüyler ürpertti.