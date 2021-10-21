Hande hain planını uyguladı Ayşe’nin imdadına Azade koştu! Kalp Yarası 17. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı
Hande hain planını uyguladı Ayşe'nin imdadına Azade koştu! Başrollerini Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin'in üstlendiği Kalp Yarası 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın yeni bölüm fragmanına Hande'nin hain planı damga vurdu. Ayşe'yi ateşler içinde bırakan Hande'nin sahte feryadı dikkat çekerken Azade telaşı izleyiciyi heyecanlandırdı. İşte Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kalp Yarası 17. bölüm 2. fragmanı...
Pazartesi akşamları milyonları ekran başına kilitleyen Kalp Yarası dizisinden beklenen fragman geldi. Kalp Yarası 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte yeni, bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran Kalp Yarası 17. bölüm 2. fragmanı...
Yayınlanan fragmanın ardından son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Kalp Yarası 16'ncı bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
FERİT VE AYŞE BOŞANDI
atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" on altıncı bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.
Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vuran Kalp Yarası, #NefesAlamam etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
16.BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ferit ve Ayşe geçirdikleri kazanın etkisiyle birbirlerini kaybetme korkusuyla yüzleştiler. Azade'nin oyunuyla kendilerini mahkeme salonunda bulan ikili tüm yanlış anlaşılmalara rağmen boşandı.