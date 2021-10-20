Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Osman Bey Alplerine savaşa hazır olun emri verdi
Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği atv'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip 67'nci bölümünde tekfurlarla savaşın yaklaştığını hisseden ve Turgut Bey'in esir edilmesine çok içerleyen Osman Bey, Kayı alplerine savaşa hazır olmaları talimatını verdi. O anlar milyonları ekran başına kilitlerken #TürkünKudreti etiketiyle de sosyal medyaya damga vurdu. İşte o sahne...
Boran ve Göktuğ'u yanına alarak konuşan Osman Bey, "Alplar! Kafir gemi iyice azıya aldı! Turgut Bey'in obasına hain baskın verdi! Daha şehit alpların yarası dağlanmadan, yeni şehitler koydu! İnegöl Tekfuru Nikola soysuzu Turgut Bey'i esir aldı! Bir Türkmen obasına ateş düşse evvel benim ciğerimi yakar! Bugün birlik günüdür! Gündüz Bey, Turgut Bey'i almaya gitti. Ola ki eli boş dönsün! Nikola'nın ardında güvende hissettiği duvarları üzerine yıkacaz! Türk esir olmaz! Şimdi bileyin kanlı pusatlarınızı!" Osman Bey'in bu sözleri üzerine alpler hareketlendi ve cenk hazırlığı başladı.
"DÜŞMAN BİRBİRİNE DÜŞTÜYSE BİZE DE ONLARI AVLAMAK KALIR"
'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 67'nci bölümünde tekfurların Papaz Gregor'u ele geçirebilmek için birbirleriyle mücadele etmesinde fırsat gören Osman Bey, otağında Bala Hatun, Malhun Hatun ve Gündüz Bey'le bir araya gelerek gelecek fetihlerin müjdesini verdi.
Tekfurlar arasındaki mücadelenin şifrelerini çözmek isteyen Osman Bey "Bilmek isterim. Kim kimin kuyusunu kazır bilmek isterim. Evvel Rogatus'u bize yem etmek istediler. Şimdi de Kosses'i" dedi.
Malhun Hatun ise "Belli ki bunlar yine oyunlar içerisinde beyim! Edip edip birbirlerinin üstüne atarlar. Bırakalım birbirlerini zayıflatsınlar demek isterdim amma, ettiklerinin ucu her daim bize dokunur" yorumunu yaptı. Osman Bey bu sözlere "Yel kayadan ancak toz alır Malhun! Demek ki bu tekfurlar birbirinin ardından oyun kurar birbirini yer" cevabını verdi.