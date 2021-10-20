Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Osman Bey Alplerine savaşa hazır olun emri verdi

Malhun Hatun ise "Belli ki bunlar yine oyunlar içerisinde beyim! Edip edip birbirlerinin üstüne atarlar. Bırakalım birbirlerini zayıflatsınlar demek isterdim amma, ettiklerinin ucu her daim bize dokunur" yorumunu yaptı. Osman Bey bu sözlere "Yel kayadan ancak toz alır Malhun! Demek ki bu tekfurlar birbirinin ardından oyun kurar birbirini yer" cevabını verdi.