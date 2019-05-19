Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Yıldırım'dan izci selamı | Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları
Kim Milyoner Olmak İster, 825. yeni bölümüyle yine milyonları ekranlara kilitledi. Başarılı sunucu Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, 18 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan bölümüyle izleyicilere yine heyecanlı anlar yaşattı. Milyoner'in yeni bölümüne, Murat Yıldırım'ın bir yarışmacı ile karşılıklı olarak izci selamına verdiği anlar damga vurdu. İzci selamı veren yarışmacı, Murat Yıldırım'ın isteği üzerine selamın ne anlama geldiğini de açıkladı. İşte birbirinden heyecanlı anlarıyla Kim Milyoner Olmak İster 825. yeni bölümü soru ve cevapları...
19.05.2019 08:23
- Son Güncelleme: 19.05.2019 08:28
Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, 18 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi.Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne Murat Yıldırım'ın bir yarışmacıyla karşılıklı olarak izci selamı verdiği anlar damga vurdu. İşte milyonları ekranlara kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in 825. yeni bölüm soru ve cavapları...
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