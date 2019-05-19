Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Yıldırım'dan izci selamı | Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları

Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, 18 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi.Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne Murat Yıldırım'ın bir yarışmacıyla karşılıklı olarak izci selamı verdiği anlar damga vurdu. İşte milyonları ekranlara kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in 825. yeni bölüm soru ve cavapları...