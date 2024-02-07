Müge Anlı'da şaşkınlık veren olay! Muhtarın karısının kaç kişiyle ilişkisi var? Oğlu iddialara yanıt verdi

38 yaşındaki Gökhan Tombak, 1 Aralık 2022'de Burdur Bucak'a bağlı Karaaliler Köyü'ndeki evinin önünde tüfekle vurularak öldürüldü. Öldürülen eşinin katilinin bulunması isteyen Asuman Hanım ise soluğu Müge Anlı'da aldı. Asuman Hanım, Tombak'ın ölümünde muhtarın parmağı olduğuna işaret etti. Cinayete ilişkin konuşan; Osman, Muhammet Akıncı ve İsmet Gökhan'ın muhtarın karısı ile ilişkisi olduğunu bu nedenle bir cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ettiler. Programın 7 Şubat tarihli bölümünde muhtarın oğlu ve eşi köyde çıkan bu dedikodulara ilişkin konuştu. Gökhan Tombak cinayeti aydınlandı mı? Gökhan Tombak'ı kim öldürdü? İşte detaylar...
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te Gökhan Tombak'ın sır dolu ölümüne ilişkin sorular yanıt bulmaya devam ediyor. Programın geçtiğimiz günlerde yayımlanan bölümümde Karaaliler köyünde üfürükçü olarak bilindiği iddia edilen Mehmet Çelik, stüdyoya geldi. Üfürükçü olduğunu reddeden Mehmet Çelik, "Ben üfürükçü değilim. Dini bilgim yok. Define çıkarılırken küfrediyorum."diyerek kendisini savundu. Köyde hakkında ortaya atılan birçok iddia olduğu ortaya çıkan Mehmet Çelik'in daha önce define işlerinden dolayı hapis yattığı öğrenildi. Mehmet Çelik'in, köyün muhtarı Hasan Uçar'ın eşiyle ilişkisinin olduğu da gündeme gelirken Çelik bu iddiayı da kesin bir dille yalanladı.
"KAYA MEZAR BULDU"
Doğuştan yeteneği olduğunu insanların hastalıklarını bildiğini söyleyen Çelik, Gökhan'ın İğdeliburun diye bir mekanda bir kaya mezar bulduğundan haberdar olduğunu söyleyerek, bu kaya mezarın 4-5 milyon civarında olduğunu belirtti.
"KÖYDEN BİR KİŞİ DAHA ÖLDÜRÜLECEK"
Köyden bir kişinin daha öldürüleceğini söyleyen Çelik, "Daha önce muhtar 2 ton altın bulmuş. Biz hala bu olaydan dolayı yargılanıyoruz. Bu durum mahkeme kayıtlarında mevcut. Dündar Özgen ve muhtar arasında böyle bir konuşma gerçekleştirmiş. Ben Gökhan'ın bu kaya mezardan dolayı öldürüldüğünü düşünüyorum. Hatta köyden İsmet adında birisi daha hayatını kaybedecek. Benim tahminim kazı olaylarında bir şeyler oldu ve Gökhan bu yüzden öldürüldü." dedi.