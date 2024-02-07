Müge Anlı'da şaşkınlık veren olay! Muhtarın karısının kaç kişiyle ilişkisi var? Oğlu iddialara yanıt verdi

1 Müge Anlı ve Tatlı Sert'te Gökhan Tombak'ın sır dolu ölümüne ilişkin sorular yanıt bulmaya devam ediyor. Programın geçtiğimiz günlerde yayımlanan bölümümde Karaaliler köyünde üfürükçü olarak bilindiği iddia edilen Mehmet Çelik, stüdyoya geldi. Üfürükçü olduğunu reddeden Mehmet Çelik, "Ben üfürükçü değilim. Dini bilgim yok. Define çıkarılırken küfrediyorum."diyerek kendisini savundu. Köyde hakkında ortaya atılan birçok iddia olduğu ortaya çıkan Mehmet Çelik'in daha önce define işlerinden dolayı hapis yattığı öğrenildi. Mehmet Çelik'in, köyün muhtarı Hasan Uçar'ın eşiyle ilişkisinin olduğu da gündeme gelirken Çelik bu iddiayı da kesin bir dille yalanladı.

2 "KAYA MEZAR BULDU" Doğuştan yeteneği olduğunu insanların hastalıklarını bildiğini söyleyen Çelik, Gökhan'ın İğdeliburun diye bir mekanda bir kaya mezar bulduğundan haberdar olduğunu söyleyerek, bu kaya mezarın 4-5 milyon civarında olduğunu belirtti. 🚨 Gökhan Tombak cinayetinde taraflar canlı yayında karşı karşıya geldi! 📺