SON DAKİKA | Müge Anlı'da aranan Hasan Çelik ile ilgili sıcak gelişme! Katil cezaevine gönderildi! Önce öldürmüş sonra yakmış

Ankara'da yaşayan Hasan Hüseyin Çelik, 73 gün önce arabasıyla birlikte ortadan kayboldu. Çelik'in şüpheli kaybı için ailesi geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya başvurmuştu. Çelik'in aracını satmaya çalışan kişilerden şüpheli Yasin Tıraş, cinayeti itiraf etti ve kuzeni Mert tarafından Hasan Hüseyin Çelik'in öldürüldüğünü söyledi. Şüpheli Yasin'in Hasan Çelik'in parasıyla sevgilisine bilgisayar aldığı, bungalov evde tatil yaptığı, ayrıca 200 bin TL'lik kredi çektiği ortaya çıkarken, Çelik'in cansız bedeninin de yakıldığı öğrenildi. Anlı, Tıraş'ın 3 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu. Çelik'in yeğeni Hülya ise Şerife'nin bu işte parmağı alabileceğine işaret etti. Anlı'ya mesaj gönderen Mert'in abisi Ramazan'ın ifadesi ise olaya yeni bir boyut kazandırdı. İşte detaylar...
Ankara'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Hasan Hüseyin Çelik, 15 Kasım 2023 tarihinde aracıyla birlikte kayıplara karıştı. Hasan Çelik'in kardeşi, Veysel Çelik eşi Esma Çelik ile birlikte 3 ayı aşkın süredir haber alamadığı kardeşini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuru yaptı.
Geçtiğimiz bölümlerde Çelik'in aracını satmaya çalışan kişilerden şüpheli Yasin Tıraş, cinayeti itiraf etti ve kuzeni Mert tarafından Hasan Hüseyin Çelik'in öldürüldüğünü söyledi.
BUNGALOV EVDE TATİL
Şüpheli Yasin'in Hasan Çelik'in parasıyla sevgilisine bilgisayar aldığı, bungalov evde tatil yaptığı ortaya çıkarken, Çelik'in cansız bedeninin de yakıldığı öğrenildi. Çelik'in eşi Seher ve kızı Şerife emniyet güçlerinin ifadeye çağırması üzerine Ankara'ya gitti. Burada DNA eşleşmesi yapılabilmesi için kan örneği verdiler.