SON DAKİKA | Müge Anlı'da aranan Hasan Çelik ile ilgili sıcak gelişme! Katil cezaevine gönderildi! Önce öldürmüş sonra yakmış

Ankara'da yaşayan Hasan Hüseyin Çelik, 73 gün önce arabasıyla birlikte ortadan kayboldu. Çelik'in şüpheli kaybı için ailesi geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya başvurmuştu. Çelik'in aracını satmaya çalışan kişilerden şüpheli Yasin Tıraş, cinayeti itiraf etti ve kuzeni Mert tarafından Hasan Hüseyin Çelik'in öldürüldüğünü söyledi. Şüpheli Yasin'in Hasan Çelik'in parasıyla sevgilisine bilgisayar aldığı, bungalov evde tatil yaptığı, ayrıca 200 bin TL'lik kredi çektiği ortaya çıkarken, Çelik'in cansız bedeninin de yakıldığı öğrenildi. Anlı, Tıraş'ın 3 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu. Çelik'in yeğeni Hülya ise Şerife'nin bu işte parmağı alabileceğine işaret etti. Anlı'ya mesaj gönderen Mert'in abisi Ramazan'ın ifadesi ise olaya yeni bir boyut kazandırdı. İşte detaylar...