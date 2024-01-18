Mehmet Ali Özdemir cinayetinde yeni gelişme! Yayın ihbar kabul edildi! İncelemeye alındı! Katil aile içinden birisi

Hatay Antakya'da şüpheli şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Ali Özdemir'in cansız bedeni dağlık bir alanda bulundu. Mehmet Ali'nin kaybına ilişkin tüm şüpheler ise eşi Meryem ve ailesinin üzerine çevrildi. Öte yandan Mehmet Ali'nin cenazesinin yanında bulunan meyve, sebzeler, reyhan bitkisi ve kasa dikkat çekti. Ekipler, bu meyve ve sebzelerin yaban hayvanları tarafından cesedin parçalanması için konulmuş olabileceği üzerinde dururken, yayını ihbar kabul eden savcılık, olay yerinde bulunan meyve kasasını incelemeye aldı. Ayrıca Meryem'in kuzeni Seyhan'ın Mehmet Ali'nin cenazesinin bulunduğu yerde oturduğu ortaya çıktı. Mehmet Ali Özdemir olayında son durum ne? Cinayeti eşi mi işledi? İşte detaylar...