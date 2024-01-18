Mehmet Ali Özdemir cinayetinde yeni gelişme! Yayın ihbar kabul edildi! İncelemeye alındı! Katil aile içinden birisi

Hatay Antakya'da şüpheli şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Ali Özdemir'in cansız bedeni dağlık bir alanda bulundu. Mehmet Ali'nin kaybına ilişkin tüm şüpheler ise eşi Meryem ve ailesinin üzerine çevrildi. Öte yandan Mehmet Ali'nin cenazesinin yanında bulunan meyve, sebzeler, reyhan bitkisi ve kasa dikkat çekti. Ekipler, bu meyve ve sebzelerin yaban hayvanları tarafından cesedin parçalanması için konulmuş olabileceği üzerinde dururken, yayını ihbar kabul eden savcılık, olay yerinde bulunan meyve kasasını incelemeye aldı. Ayrıca Meryem'in kuzeni Seyhan'ın Mehmet Ali'nin cenazesinin bulunduğu yerde oturduğu ortaya çıktı. Mehmet Ali Özdemir olayında son durum ne? Cinayeti eşi mi işledi? İşte detaylar...
Hatay Antakya'da şüpheli şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Ali Özdemir'in ön otopsi sonucuna göre ölüm nedeni belli olmuştu. 3 çocuk babası, adamın cesedinin yanında yer alan meyve, sebzeler kan donduran olayı farklı bir boyuta taşımıştı. Özdemir'in cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak, son yolculuğuna sevenleri tarafından uğurlanırken, Talihsiz adamın kardeşi ve babasının aklında gelinleriyle ve ailesi ile alakalı soru işaretleri yerini koruyor. Müge Anlı programın bugünkü bölümünde son gelişmeleri aktardı.
KARDEŞİ MERYEM'İ İŞARET ETTİ
Dün kardeşini toprağa veren Hasan Bey, Meryem'in numara yaptığını belirterek,"Ben başından beridir Meryem'in bu işi yaptığını düşünüyorum. Beni 2 gün bekleyin diyor. Aklıma gelsin diyor. 2 gün neyi bekleyeceksin? Meryem yalan söylüyor. Neyi saklıyorlar" dedi.
Olaya ilişkin Ertan Bey'in de şüpheli olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Müge Anlı, "Ertan Bey, buraya gelip üzerindeki şüphelere yönelik iddialara cevap vermeli" ifadelerini kullandı.