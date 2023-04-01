Yalı Çapkını 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Ferit ve Pelin gizlice... YALI ÇAPKINI 27. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Yalı Çapkını dizisinin 26. bölümü yayınlanır yayınlanmaz gözler 27. bölüm fragmanına çevrildi. Son bölümde özellikle Esme'nin tepkisi çok konuşuldu. Pelin'in annesi Zerrin Korhan yalısını karıştıracak tehditler savururken Esme boş durmadı ve hem Ferit'e hem de Zerrin'e rest çekti. Peki Yalı Çapkını 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak?