Yalı Çapkını 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Ferit ve Pelin gizlice... YALI ÇAPKINI 27. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Yalı Çapkını 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak merakla araştırılmaya başlandı. Cuma akşamları ekrana gelen dizi her bölümüyle beğenilerek izleniyor. Son bölümde heyecan doruklara ulaştı. Pelin - Zerrin ve Seyran - Ferit cephesinde sular durulmuyor. Peki yeni bölümde neler olacak?
01.04.2023 10:15 - Son Güncelleme: 01.04.2023 10:15
Yalı Çapkını dizisinin 26. bölümü yayınlanır yayınlanmaz gözler 27. bölüm fragmanına çevrildi. Son bölümde özellikle Esme'nin tepkisi çok konuşuldu. Pelin'in annesi Zerrin Korhan yalısını karıştıracak tehditler savururken Esme boş durmadı ve hem Ferit'e hem de Zerrin'e rest çekti. Peki Yalı Çapkını 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak?
YALI ÇAPKINI 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yalı Çapkını dizisinin 27. bölüm fragmanı yayınlandı.
Yalı Çapkını dizisinin 27. bölümünde Halis Ağa'nın kızı Nükhet ile ilgili bazı konular ortaya çıkabilir.