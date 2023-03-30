Müge Anlı o cümleyle sinirlendi: 'Müstehak kusura bakmayın' Hülya Öztürk ile paralarını kaptırdığı evli sevgilisi yüzleşti Fatih'in eşi Ebru bakın ne dedi
Müge Anlı'daki Hülya Öztürk ile paralarını kaptırdığı evli sevgilisi yüzleşti! Fatih'in eşi Ebru sözleriyle herkesi çileden çıkardı. TikTok'ta tanıştığı ve kendisini fabrikatör olarak tanıtan adama parasını kaptırdığını, dolandırıldığını söyleyen Hülya Öztürk, Anlı ve ekibinden yardım istedi. İddiaların odağındaki isim bir süre sonra canlı yayına bağlanıp kendini akılalmaz bir şekilde savununca Müge Anlı fena çıkıştı. Bugün Müge Anlı canlı yayınına katılan Fatih Bey, avykat Rahmi Özkan'ın hazırladığı sözleşmeye imzayı atarak aldığı paraları ödeyeceğinin sözünü verdi. Ardından Fatih Bey'in eşi Ebru Hanım, ATV canlı yayınına bağlandı ve kurduğu bir cümle herkesin ağzını açık bıraktı. Müge Anlı da, "Biz bu mantıkta hanımlar olursak her şey de müstehak kusura bakmayın" dedi.
'MÜSTEHAK KUSURA BAKMAYIN'
Müge Anlı o cümleyle sinirlendi. Hülya Öztürk ile paralarını kaptırdığı evli sevgilisi yüzleşti, Fatih'in eşi Ebru bakın ne dedi...
Müge Anlı ile Tatlı Sert, 29 Mart canlı yayınında ilginç bir olaya daha sahne oldu. Müge Anlı, TikTok'ta kendisini fabrikatör olarak tanıtan bir adama 60 bin TL para kaptıran Hülya Öztürk'ü konuk etti.
Ruhsal olarak boşlukta olduğu bir dönemde aşk ararken dolandırıldığını söyleyen Hülya Hanım mağdur olduğunu vurgulayıp Müge Anlı'dan yardım istedi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ilginç bir olaya daha sahne oldu. TikTok'ta kendisini fabrikatör olarak tanıtan bir adam tarafından dolandırıldığını söyleyen Hülya Hanım'ı ağırlayan Müge Anlı, "Tanıştığı ilk gün adam 2 bin lira istemiş, Hülya Hanım da vermiş. Onun ardından da kredileri çekmiş. Sonra tabii harç bitti, yapı paydos" dedi.
Yaşadıklarının şokunu atlatamayan Hülya Hanım, "Benim 10 yaşında bir çocuğum var. Kredi çektim. Ben krediyi mi ödeyeyim, ev kirasını mı? Paramı geri istiyorum" dedi. Adamın evli olduğunu ve dolandırıldığını öğrendiğinde yaşadığı zor süreci anlatan Hülya Hanım, "24 saatte 1 öğün yemek yiyorum. O da iş yerinde verilen yemek. Oğlum, evde kuru ekmek yiyor." diyerek Müge Anlı'dan yardım istedi.